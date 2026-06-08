[마감시황] 코스닥 9.08% 급락 마감…사이드카·서킷브레이커까지 발동

세줄 요약 코스닥 9.08% 급락, 911.39 마감

사이드카·서킷브레이커 잇따라 발동

시총 상위주 동반 하락, 투자심리 급랭

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코스닥이 8일 9% 넘게 급락하며 911.39로 마감했다. 개장 직후부터 매도세가 쏟아지며 장중 시장 안정 장치가 잇따라 작동했고, 시가총액 상위 종목 전반이 큰 폭으로 밀리면서 투자 심리가 급격히 얼어붙었다.8일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 91.05포인트(9.08%) 내린 911.39에 장을 마감했다. 이날 지수는 959.61에 출발한 뒤 한때 908.46까지 밀렸고, 고가도 시가와 같은 959.61에 그쳤다. 거래량은 6억 1857만 3000주, 거래대금은 8조 8718억 8700만 원으로 집계됐다.코스닥은 최근 5거래일 흐름에서도 약세가 뚜렷했다. 6월 1일 1050.03, 2일 1026.03, 4일 1049.73, 5일 1002.44를 거쳐 이날 911.39까지 내려왔다. 전 거래일에 4.50% 하락한 데 이어 이날 낙폭이 더 커지면서 단기간 조정 강도가 급격히 확대됐다.장 초반 매도 사이드카가 발동된 데 이어 오후에는 서킷브레이커까지 작동하면서 거래가 일시 중단됐다. 급격한 가격 하락에 따라 코스닥 시장의 변동성이 극단적으로 확대된 결과다. 같은 날 국내 증시 전반이 동반 급락한 가운데 코스닥의 낙폭이 더 크게 나타나며 충격이 집중됐다.수급별로는 외국인이 2976억 원 순매수했지만 개인은 1244억 원, 기관은 1467억 원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 24억 원, 비차익거래 2429억 원으로 전체 2453억 원 순매수를 기록했다. 다만 지수 방어에는 역부족이었다.시장 전반의 약세도 두드러졌다. 상승 종목은 75개, 상한가 7개에 그친 반면 하락 종목은 1634개, 하한가 1개로 집계됐다. 보합은 27개였다. 일부 개별 종목은 급등했지만 시장 전체를 끌어올리기에는 턱없이 부족했다.시가총액 상위 종목은 일제히 급락했다. 알테오젠(196170)은 12.93% 내린 28만 9500원, 에코프로비엠(247540)은 11.33% 내린 15만 9700원, 에코프로(086520)는 11.22% 내린 10만 5200원에 마쳤다. 레인보우로보틱스(277810)는 8.68% 하락한 61만 원, 주성엔지니어링(036930)은 12.95% 내린 18만 2800원, 코오롱티슈진(950160)은 9.98% 하락한 8만 9300원을 기록했다. 리노공업(058470)은 9.56%, HLB(028300)는 4.55%, 삼천당제약(000250)은 18.15%, 펩트론(087010)은 9.07% 각각 내렸다.상승률 상위 종목으로는 오브젠이 30.00% 오른 1만 3650원으로 상한가를 기록했고, 아이로보틱스와 팸텍도 각각 29.98% 상승하며 가격제한폭까지 올랐다. 신라섬유는 29.97%, 화신정공은 29.95% 상승했다. 반면 하락률 상위에서는 피스피스스튜디오가 36.14% 급락했고, 에이비온은 29.95% 내리며 하한가를 기록했다. 원익IPS는 20.95%, 제이에스링크는 20.78%, 듀오백은 20.14% 하락했다.이날 급락 배경으로는 미국 고용지표 호조에 따른 금리 인상 우려 확대와 글로벌 기술주 관련 기대 약화가 함께 시장 부담으로 작용한 것으로 풀이된다. 외국인 자금 이탈이 이어지는 가운데 국내 증시 전반의 위험회피 심리가 강화됐고, 코스닥에서는 변동성이 더 크게 확대됐다.여기에 신용거래융자 잔고가 37조 원대를 유지하는 등 레버리지를 활용한 투자 규모가 큰 상태에서 지수 급락이 겹치며 반대매매 우려도 커졌다. 담보비율 하락으로 강제 처분 가능성이 높아질 경우 추가 매물이 출회될 수 있어 개인 투자자의 손실 부담 역시 확대될 수 있다는 우려가 나온다.시장에서는 단기 급락에 따른 기술적 반등 가능성보다 변동성 관리가 우선이라는 분위기가 짙어지고 있다. 당분간 대외 변수와 수급 변화, 추가적인 매물 출회 여부가 코스닥 향방을 가를 핵심 변수가 될 전망이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자