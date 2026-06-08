“코스피 세일 감사” 1조원 줍줍 ‘불개미’…외국인은 “잘 먹고 갑니다”

개인 투자자, 1조 1000억원 ‘줍줍’

외국인은 21거래일 연속 순매도

이미지 확대 코스피 급락 ‘서킷 브레이커’ 코스피 지수가 하락 출발한 8일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 장초반 시황이 나타나고 있다. 이날 코스피는 개장과 함께 8% 폭락해 8000선이 붕괴되며 서킷 브레이커가 발동됐다. 2026.6.8 뉴스1

세줄 요약 브로드컴 쇼크 여파로 코스피 급락

개인, 삼성전자·하이닉스 1조원대 순매수

외국인 21거래일 연속 순매도 지속

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‘브로드컴 쇼크’로 증시가 급락한 8일 외국인과 개인 투자자들이 엇갈린 행보를 보이고 있다. 개인 투자자들은 ‘저가 매수’의 기회로 여기고 1조원 넘게 순매수에 나서고 있지만, 외국인들은 이날도 ‘팔자’ 행렬을 이어가고 있다.이날 유가증권시장에 따르면 코스피는 오후 2시 15분 전 거래일 대비 6.86% 하락한 7600.95를 가리키고 있다.이날 나란히 10% 넘게 급락했던 삼성전자와 SK하이닉스가 오후 12시를 전후해 낙폭을 줄이면서 지수는 반등하는 듯했으나 오후 2시 이후 재차 밀리고 있다.개인 투자자들은 삼성전자와 SK하이닉스 등 주도주들에 대한 ‘줍줍’에 나섰다. 현재까지 개인 투자자들은 1조 1200억원 넘게 순매수하며 떨어지는 증시를 떠받치고 있다.삼성전자가 30만원, SK하이닉스가 200만원선까지 무너지자 저가 매수에 나선 것이다. 개인 투자자들의 자금이 유입되고 미 선물 시장에서 엔비디아와 마이크론 테크놀로지 등 반도체주가 상승하면서 SK하이닉스는 이날 오후 12시를 전후해 한때 ‘빨간불’을 켜기도 했다.반면 외국인은 1조 2000억원 넘게 순매도하고 있다. 이로서 21거래일째 순매도를 이어가고 있다. 기관은 이날 오전 순매수에 나섰지만 오후 들어 800억원 순매도로 돌아섰다.외국인들의 매도세가 이어지면서 삼성전자는 -8%대 하락하며 재차 30만원선을 위협받고 있다. SK하이닉스는 4%대 하락하며 200만원선이 다시 무너졌다.다만 증권가에서는 ‘브로드컴 쇼크’로 인한 증시 급락이 본격적인 하락 사이클의 시작은 아니라고 진단한다.이재원 유안타증권 연구원은 “미국의 5월 고용이 호조를 보이며 시장은 이를 기준금리 인상 우려로 연결했고, 그간 지수 상승을 주도했던 반도체와 AI 인프라 중심의 차익 실현 매물이 쏟아지고 있다”면서 “원·달러 환율이 1550원 근처에서 등락하며 외국인 자금의 유입이 어려운 환경”이라고 설명했다.그러면서 “‘브로드컴 쇼크’는 차익실현의 명분일 뿐, 메모리 수요 둔화 등을 의미하지 않는다”면서 “반도체를 비롯해 좋은 실적을 이어온 종목들의 힘이 여전히 강력하다는 점에서 투매보다는 관망 및 낙폭 과대주의 비중 확대 기회로 삼는 것이 좋다”고 조언했다.김소라 기자