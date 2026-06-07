“삼전닉스 없는 내 주식만 떨어져” 사실이었다…코스피 ‘불장’ 하락종목 더 많아

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세줄 요약 코스피 최고치에도 하락 종목 우세

반도체 대형주 중심 지수 상승 주도

쏠림 장세 당분간 지속 전망

이미지 확대 코스피·코스닥 하락마감 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 478.82포인트(5.54%) 내린 8,160.59에, 코스닥은 47.29포인트(4.50%) 내린 1,002.44에 장을 마감했다. 2026.6.5 연합뉴스

이미지 확대 코스피, 美반도체 충격에 급락 출발 코스피 지수가 하락 출발한 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 장초반 시황이 나타나고 있다. 2026.6.5/뉴스1

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“남들은 주식으로 ‘돈 복사’됐다던데 왜 내 주식은 파란색이냐.”최근 국내 주식시장에서 코스피 지수가 치솟는 가운데서도 하락 종목은 더 많았던 것으로 나타났다.삼성전자나 SK하이닉스와 같은 반도체 위주의 쏠림이 갈수록 강해질 수 있다는 분석도 나온다.7일 한국거래소와 연합뉴스에 따르면 지난달 26일부터 이달 5일까지 2주간 상승한 종목은 평균 210개, 하락한 종목은 596개, 나머지는 보합이었다.이전 2주(5월 11∼22일) 상승 종목 297개, 하락 종목 485개에 비하면 상승 종목은 더 줄고 하락 종목은 더 늘어난 것이다.특히 지난 1~2일 코스피 지수가 종가 기준 8700~8800대를 기록하며 이틀 연속 사상 최고치를 찍었을 때도 종목 총 835개 중 각각 155개, 252개만 상승하고 나머지는 모두 보합이거나 하락했다.당시 삼성전자와 삼성전자우는 각각 13.72%, 14.32% 오르고, LG전자가 33.96% 뛰는 등 시가총액 상위 종목들이 큰 폭으로 올랐다.지난달 27일에는 코스피가 2.55% 올랐지만, 상승 종목 수는 72개에 불과했다.코스피가 0.41%만 올랐어도 상승 종목이 713개에 달했던 지난달 22일과 비교하면 수가 크게 줄었다.오히려 코스피가 1.84% 내린 채 마감했던 지난 4일 상승 종목은 400개로, 하락 종목(389개)보다도 많은 양상을 보였다.이는 반도체 관련주 등 소수의 주도주가 코스피 상승을 이끌기 때문인 것으로 해석된다.이러한 자금 쏠림 현상이 당분간 강화될 것이라는 전망도 나온다.노동길 신한투자증권 연구원은 “현재 장세의 쏠림은 단순한 투자심리만으로 설명되지 않는다. 삼성전자와 SK하이닉스는 주도주를 넘어 상품시장의 공통 기초자산으로 자리 잡았다”며 “두 종목이 오를수록 코스피 내 비중이 높아지고 관련 상품 내 중요도가 커진다는 점에서 이 구조는 자기 강화적”이라고 설명했다.또 반도체 호황의 낙수효과가 실제로 다른 업종으로 확산하고 비반도체 업종도 주도주에 올라타려면 폭넓은 조건을 만족해야만 할 것이라는 분석도 나온다.노 연구원은 “주당순이익(EPS) 상향 전망, 대형주 유동성, 거래대금, 외국인·기관 수급, 상품화 가능성이 동시에 확인돼야 한다”면서 “그때까지는 (삼성전자·SK하이닉스 같은) 검증된 주도주에 머물 가능성이 높다”고 내다봤다.신진호 기자