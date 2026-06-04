[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 대형 기술주 약세와 반도체 조정 확대

주성엔지니어링·한미반도체 급등세

SK텔레콤·삼성에스디에스 급락

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

4일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목 흐름을 보면 국내 증시는 대형 기술주와 소비재, 통신주를 중심으로 낙폭이 두드러진 가운데 일부 반도체 장비·산업재 종목으로 매수세가 집중되는 양상이 나타났다.검색 비율 1위는 삼성전자(005930)로 14.39%를 차지했다. 삼성전자는 35만1500원으로 전일 대비 9000원(2.50%) 하락했고 거래량은 3426만6508주를 기록했다. 장중 36만6000원까지 올랐지만 저가는 34만8000원으로 마감가 역시 약세권에 머물렀다. 2위 SK하이닉스(000660)도 229만8000원으로 6만2000원(2.63%) 내리며 반도체 대표주의 동반 조정 흐름이 이어졌다.상위권에서는 LG전자(066570)의 급락이 가장 두드러졌다. LG전자는 32만8000원으로 6만4500원(16.43%) 떨어졌고, NAVER(035420)도 26만7500원으로 4.63% 밀렸다. 삼성전기(009150) 역시 171만6000원으로 5.35% 하락했다. 현대차(005380)는 70만원으로 3.98%, 두산로보틱스(454910)는 15만7900원으로 5.28%, LG씨엔에스(064400)는 12만6400원으로 6.85% 각각 내렸다. 시가총액 상위와 성장주 전반에 매도 압력이 확산된 모습이다.반면 개별 모멘텀이 붙은 종목은 강한 탄력을 보였다. 주성엔지니어링(036930)은 25만500원으로 5만3600원(27.22%) 급등하며 검색 상위 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다. 거래량도 671만6536주로 크게 늘었다. 한미반도체(042700)도 30만4000원으로 10.34% 상승했고, 삼성물산(028260)은 53만5000원으로 10.20% 올랐다. 대한광통신(010170)은 5.18%, 삼성중공업(010140)은 2.53%, 삼성SDI(006400)는 0.83% 각각 상승 마감했다.낙폭 상위 종목도 적지 않았다. SK텔레콤(017670)은 10만8900원으로 13.02% 하락했고, 삼성에스디에스(018260)는 26만8000원으로 10.82% 내렸다. LG이노텍(011070)은 117만3000원으로 6.31%, 삼성전자우(005935)는 22만원으로 4.97%, 현대모비스(012330)는 74만8000원으로 1.45% 하락했다. 두산에너빌리티(034020)는 9만9200원으로 0.80% 내리며 비교적 제한적인 약세를 보였다.이날 검색 상위 종목군은 전반적으로 하락 종목 수가 우세했다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 대표 반도체주의 조정, LG전자와 SK텔레콤 등 일부 대형주의 급락이 투자자 관심을 끌어올린 반면 주성엔지니어링과 한미반도체, 삼성물산 등 강세 종목은 개별 수급에 힘입어 차별화된 흐름을 나타냈다. 마감 이후에도 단기 급등·급락 종목을 중심으로 변동성 확대 여부가 시장의 주요 관전 포인트가 될 전망이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자