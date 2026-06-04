[마감시황] 코스닥, 6거래일 만에 반등…기관 순매수에 1049.73 마감

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세줄 요약 기관 순매수 2067억원, 코스닥 6거래일 만에 반등

장중 1065.90까지 상승, 1049.73으로 마감

원익IPS·주성엔지니어링 급등, 개별주 강세

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4일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 23.70포인트(2.31%) 오른 1049.73에 마감했다. 지수는 1032.91에 출발해 장중 1065.90까지 올랐고, 저가는 1032.29였다. 최근 5거래일 연속 하락 뒤 6거래일 만에 반등에 성공했다.거래량은 6억1287만4000주, 거래대금은 10조9739억6900만원으로 집계됐다. 상승 종목은 834개, 하락 종목은 849개였고 보합은 57개였다. 상한가 8개, 하한가 1개를 기록했다.수급별로는 기관이 2067억원 순매수하며 지수 상승을 견인했다. 반면 개인은 1635억원, 외국인은 427억원 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 235억원 순매수, 비차익거래 68억원 순매도로 전체 166억원 순매수를 나타냈다.이날 코스닥 강세는 코스피와 대비됐다. 코스피는 같은 날 1%대 하락으로 마감하며 양 시장 흐름이 엇갈렸다. 미국과 이란 간 종전 협상이 진전을 보이지 못한 가운데 무력 공방이 이어지며 대외 긴장감이 높아졌고, 뉴욕증시 약세와 유가 상승, 원·달러 환율 상승이 이어졌지만 코스닥은 상대적으로 견조한 흐름을 보였다.정책 측면에서는 금융위원회가 이날 증권사 코스닥 담당자 등 업계 관계자들과 회의를 열고 시장 현황과 활성화 방안을 점검했다. 코스닥 시장 구조와 개선 방향을 살피는 논의가 진행되면서 투자심리에도 영향을 준 것으로 풀이된다.시가총액 상위 종목 가운데서는 원익IPS(240810)가 29.93% 급등했고 주성엔지니어링(036930)도 27.22% 뛰었다. 리노공업(058470)은 7.33%, 삼천당제약(000250)은 2.48%, 에코프로(086520)는 0.94%, HLB(028300)는 0.77%, 코오롱티슈진(950160)은 1.39% 올랐다. 반면 레인보우로보틱스(277810)는 6.42%, 알테오젠(196170)은 2.94%, 에코프로비엠(247540)은 0.30% 내렸다.개별 종목으로는 마음AI가 29.99% 올라 상승률 상위에 올랐고, M83 29.98%, 유진테크 29.97%, 덕산하이메탈 29.96%, 팸텍 29.96%로 강세를 보였다. 하락률 상위에는 비유테크놀러지가 33.33% 내렸고, 에스제이그룹이 하한가인 30.00% 떨어졌다. 피엠티는 21.83%, 케이엠제약은 21.82%, 에이에프더블류는 20.62% 하락했다.코스닥은 전날 1026.03까지 밀린 뒤 이날 1049.73으로 올라서며 단기 낙폭 일부를 만회했다. 다만 장중 고점 1065.90보다는 마감 수준이 낮아 향후에는 기관 수급 지속 여부와 대외 변수, 환율 흐름이 추가 방향을 가를 전망이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자