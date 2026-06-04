[서울데이터랩]코스피, 장 초반 2% 넘게 밀려 8593.64…외국인 순매도에 대형주 약세

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세줄 요약 코스피 장 초반 2.36% 하락, 8593.64 기록

외국인 1조3153억원 순매도, 대형주 약세

코스닥 상승세·환율 상승, 장세 엇갈림

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코스피가 4일 장 초반 2% 넘게 하락하며 8593.64로 밀렸다. 간밤까지 이어진 강세 흐름이 주춤한 가운데 외국인 매도와 대형주 약세가 겹치며 지수가 빠르게 내려앉는 모습이다.4일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 8801.49보다 207.85포인트(2.36%) 내린 8593.64를 나타냈다. 지수는 8623.82에 출발한 뒤 장중 8660.65까지 올랐지만, 곧 하락 폭을 키우며 8581.04까지 저점을 낮췄다. 거래량은 5억4907만주, 거래대금은 6조4038억2300만원으로 집계됐다.수급별로는 외국인이 1조3153억원어치를 순매도하며 지수 하락을 주도했다. 개인은 1조686억원, 기관은 2239억원을 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래가 212억원 순매수였지만 비차익거래가 5999억원 순매도로 집계되면서 전체적으로 5786억원 매도 우위를 보였다.시장 전반의 체감은 종목 수에서도 엇갈렸다. 상승 종목은 516개, 하락 종목은 339개, 보합은 56개였고 상한가 3개 종목이 나왔다. 지수는 크게 밀렸지만 개별 종목 장세가 함께 전개되는 양상이다.시가총액 상위 종목은 대체로 약세였다. 삼성전자(005930)는 35만500원으로 2.77% 내렸고, SK하이닉스(000660)는 227만4000원으로 3.64% 하락했다. 현대차(005380)는 69만7000원으로 4.39%, 삼성생명(032830)은 43만5000원으로 9.37% 급락했다. 삼성전자우(005935)도 22만1500원으로 4.32% 밀렸다. 반면 삼성물산(028260)은 0.31%, HD현대중공업(329180)은 1.49% 올랐다. LG에너지솔루션(373220)은 0.68% 내렸다.장 초반 강세 종목으로는 진양화학이 29.92% 오른 2045원, 천일고속이 29.89% 오른 28만2500원, 동양고속이 29.82% 오른 5만500원을 기록했다. 에이엔피는 20.81%, 페이퍼코리아는 20.63% 상승했다.반대로 화천기계는 27.43% 내린 3135원으로 급락했고, 비상교육은 14.09%, LG전자는 13.89%, LG전자우는 12.45%, 삼성에스디에스는 11.48% 하락했다.같은 시각 코스닥은 상승 출발 뒤 오름세를 이어가며 코스피와 다른 흐름을 나타냈다. 코스닥은 개장가 1032.91에서 출발해 장 초반 1035.08, 1050.25 등으로 오름폭을 키웠다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전일 주간종가보다 13.6원 오른 1530.0원에 출발했다. 환율 상승이 위험자산 선호를 제약하는 가운데 국내 증시는 코스피 약세와 코스닥 강세가 엇갈리는 모습이다.코스피는 최근 6월 1일 3.68%, 5월 29일 3.55% 오르며 가파르게 상승했지만 이날은 단기 급등에 따른 부담과 외국인 매도세가 겹치며 숨 고르기에 들어간 것으로 풀이된다. 다만 상승 종목 수가 하락 종목 수를 웃돌고 있어 장중 수급 변화에 따라 종목별 차별화는 더 뚜렷해질 가능성이 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자