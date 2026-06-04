[서울데이터랩] 코스닥 2.33% 올라 1049.96…외국인·기관 순매수에 강세

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세줄 요약 외국인·기관 순매수로 코스닥 2.33% 상승

코스피는 동시간대 2%대 하락, 방향성 엇갈림

상승 종목 우세, 시총 상위주도 대체로 강세

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코스닥이 개장 초반 외국인과 기관의 동반 매수에 힘입어 2% 넘게 오르며 강세를 나타냈다. 코스피가 같은 시각 2% 넘게 밀린 것과 대비되면서 시장별 방향성도 뚜렷하게 엇갈렸다.4일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 23.93포인트(2.33%) 오른 1049.96을 기록했다. 지수는 1032.91에 출발한 뒤 장중 1060.94까지 올랐고, 장중 저점은 1032.29였다.개장 직후 코스닥은 1032.91로 출발해 상승 폭을 빠르게 키웠다. 오전 9시 4분에는 1047.25, 오전 9시 5분에는 1050.25까지 오르며 0.67%에서 2.36% 범위의 상승 흐름을 보였다. 같은 시각 코스피는 8623.82로 출발한 뒤 8619.31까지 밀리며 2% 넘는 하락률을 나타내 코스닥과 상반된 움직임을 보였다.수급 측면에서는 개인이 736억원 순매도한 반면 외국인이 119억원, 기관이 646억원 각각 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래 22억원, 비차익거래 232억원으로 전체 254억원 매수 우위를 나타냈다.시장 전반의 온기도 강했다. 상승 종목은 1144개, 하락 종목은 487개였고 보합은 94개였다. 상한가 종목은 3개, 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목 가운데서는 주성엔지니어링(036930)이 11.73% 오른 22만원으로 두드러졌고, 리노공업(058470)은 5.28% 오른 9만7700원, 삼천당제약(000250)은 4.80% 오른 31만6500원, 에코프로(086520)는 4.00% 오른 13만2700원, 코오롱티슈진(950160)은 3.89% 오른 11만2200원을 기록했다. 에코프로비엠(247540)은 1.77% 오른 20만1500원, 알테오젠(196170)은 0.70% 오른 35만9500원으로 거래됐다.반면 레인보우로보틱스(277810)는 4.72% 내린 72만7000원으로 약세를 보였고, HLB(028300)는 1.54% 내린 5만1300원, 펩트론(087010)은 0.92% 내린 26만8000원으로 밀렸다.개장 초반 급등 종목도 잇따랐다. M83은 29.98% 오른 7760원으로 가격제한폭까지 상승했고, 모헨즈는 29.97% 오른 4055원, 형지I＆C는 29.89% 오른 2890원을 기록했다. 형지글로벌은 27.03% 오른 766원, 이노인스트루먼트는 26.83% 오른 1820원으로 강세를 나타냈다.반대로 에스제이그룹은 27.57% 내린 2680원으로 급락했고, 에임드바이오는 17.19% 내린 2만7950원, 피에스텍은 16.03% 내린 5710원, HC보광산업은 15.37% 내린 2230원, 로보티즈는 14.81% 내린 34만5000원으로 약세를 보였다.외환시장에서는 원·달러 환율이 전 거래일 주간거래 종가보다 13.6원 오른 1530.0원에 출발했다. 환율 상승 속에서도 코스닥은 장 초반 강세를 유지했지만, 코스피에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주가 약세를 보이며 시장 변동성이 확대됐다.최근 흐름을 보면 코스닥은 5월 28일 1104.36에서 5월 29일 1074.80, 6월 1일 1050.03, 6월 2일 1026.03으로 4거래일 연속 하락한 뒤 이날 1049.96으로 반등했다. 52주 최고치는 1229.42, 최저치는 750.17이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자