젠슨황 한마디에 하루새 32% 급등한 ‘마벨’은 어떤 회사…“전기 대신 빛”

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세줄 요약 젠슨 황 찬사에 마벨 주가 하루 32% 급등

전기 대신 빛 쓰는 광자 연결망 기술 부각

엔비디아 투자와 하반기 양산 기대 확산

이미지 확대 젠슨 황(왼쪽) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 2일 대만 타이베이에서 열린 ‘2026 컴퓨텍스’에서 매트 머피 마벨 CEO의 기조연설 무대에 등장해 악수를 나누고 있다. 2026.6.2. AP 연합뉴스

이미지 확대 마벨 테크놀로지(MRVL) 주가 차트. 나무증권 캡처

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젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 한 마디가 미국 월가를 흔들었다. 데이터센터용 칩을 설계하는 미국 반도체 회사 마벨 테크놀로지는 2일(현지시간) 뉴욕증시에서 32.52% 급등했다. 마벨 사상 최대 일일 상승 폭이다.황 CEO는 대만에서 열린 아시아 최대 규모 정보기술(IT) 전시회 ‘컴퓨텍스 2026’에서 마벨의 수장 맷 머피의 기조연설에 등장해 이와 같은 찬사를 보냈다.앞서 엔비디아는 지난 3월말 마벨과 파트너십을 맺고 20억 달러(약 3조원)를 투자했다.마벨은 전기 신호 대신 빛을 이용해 칩과 메모리 사이 데이터 연결을 돕는 광자 연결망(Photonic Fabric) 기술을 보유한 회사다. 마벨은 원래 이 기술을 개발한 셀레스티얼 AI를 33억 달러(약 5조원)에 인수하는 거래를 지난 2월 마무리했다.업계에서는 ‘연결성’이 시스템 성능을 결정짓는 핵심 요소가 된다고 본다. 최신 AI 모델은 대규모 데이터센터 네트워크에서 GPU 수만개가 함께 작동해야 하는데 그럴수록 프로세서 간 정보 이동 속도와 효율성이 성능을 판가름한다는 것이다.이에 엄청난 데이터 흐름을 처리하도록 특별히 설계된 고성능의 네트워킹 기술이 필요하다.특히 기존의 전기 신호 기반의 내부 연결망은 속도가 정체되고 있고, 발열과 이에 따른 전력 소모 문제가 크다. 마벨은 전기 신호의 물리적 한계를 광 기반 인터커넥트 기술로 뛰어넘겠다는 계획이다.마벨은 올해 하반기부터 광 인터커넥트 양산에 돌입하는 것으로 전해졌다.마벨 주가는 엔비디아와 전략적 파트너십을 발표한 이후 급등세를 보여 이날 올해 초 대비 200% 이상 상승했다. 2일 기준 마벨의 시가총액은 2500억 달러(약 380조원)를 넘었다.신진호 기자