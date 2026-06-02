‘삼겹살 관련주’까지 찾는 개미들…‘젠슨황 추적 사이트’ 나왔다

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4일 방한…‘관련주’ 롤러코스터 등락

방한 일정·기업 주가 보여주는 사이트 등장

개미들 “방한 기념 돼지고기 관련주 샀다”

이미지 확대 치킨 든 젠슨 황 엔비디아 최고경영자 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 30일 오후 서울 강남구 삼성역 인근 깐부치킨 매장에서 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 치킨 회동 중 밖으로 나와 시민들에게 치킨을 나눠주고 있다. 2025.10.30 뉴시스

이미지 확대 최근 온라인에 등장한 ‘젠슨 황의 발자취’라는 사이트. 자료 : 젠슨 황의 발자취

이미지 확대 최태원 SK그룹 회장이 지난 1일(현지시간) 대만 타이베이서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 만나 인공지능(AI) 메모리의 협력 미래에 대해 논의했다. 2026.06.02 SK하이닉스 페이스북

세줄 요약 젠슨 황 방한 앞두고 관련주 추적 열풍 확산

온라인에 동선·주가 실시간 추적 사이트 등장

LG·두산·축산주까지 테마성 급등락 반복

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인공지능(AI) 반도체 열풍을 이끄는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 4일 한국을 찾는 가운데, 투자자들 사이에서는 ‘젠슨 황 관련주’를 찾으려는 움직임이 활발하다.지난 2거래일간 황 CEO가 ‘스치기만 해도’ 급등했던 관련주들이 3거래일째에 희비가 엇갈리며 투자자들의 셈법이 복잡해진 가운데, 황 CEO의 국내 일정과 관련주를 추적할 수 있는 사이트까지 등장했다.2일 업계 등에 따르면 최근 온라인에는 ‘젠슨황의 발자취’(https://junresearch.com/jensenHuangKRTracker)라는 사이트가 등장했다.‘Jun’이라는 닉네임을 쓰는 네티즌이 만든 것으로 알려진 해당 사이트는 황 CEO의 방한 기간 동안 국내에서의 일정과 동선을 보여준다.또 최근 며칠 사이 국내 업계와 관련한 황 CEO의 행보와 주요 발언 등을 소개하고, 이와 관련된 국내 기업들의 주가를 실시간으로 제시한다.사이트 측은 “엔비디아 젠슨 황의 방한 동선과 관련 한국 상장사의 주가 움직임을 실시간으로 따라간다”면서 “황 CEO의 예상 방문지는 국내 언론에 보도된 내용을 기반으로 추정했다”고 설명했다.특히 눈에 띄는 대목은 ‘젠슨 황 관련주’로 묶인 종목들의 최근 주가 추이다. 사이트는 황 CEO의 방한 소식이 처음 알려진 지난달 27일부터 최근까지 반도체와 로봇, AI 인프라, AI 플랫폼, 완성차 및 이들 기업들의 지주사 등 수십개 기업의 주가 변동률을 그래프로 제시한다.증시에서는 황 CEO의 방한 소식이 전해진 이후 관련주들이 ‘롤러코스터’에 가까운 등락을 이어갔다.황 CEO가 구광모 LG그룹 회장과 회동한다는 보도가 나오자 LG전자는 2거래일 연속 상한가를 기록한 데 이어 3거래일째인 이날 장 초반 15%까지 급등했지만, 이후 차익 실현 매물이 나오면서 13%까지 낙폭을 키웠다.그러다 오후 들어 상승 전환해 3.15% 오른 39만 2500원에 마감하며 신고가를 썼다.반면 덩달아 급등했던 LG그룹주들은 제동이 걸렸다. LG전자우(-5.71%), LG씨엔에스(-5.57%), LG이노텍(-18.17%), 지주사인 LG(-15.56%) 등은 차익 실현 매물이 쏟아지며 큰 폭으로 하락 마감했다.두산그룹주도 비슷했다. 황 CEO의 ‘시구설’이 보도된 데 이어 황 CEO가 직접 한국의 로보틱스 산업을 언급하자 두산로보틱스는 전날 상한가를 기록한 데 이어 이날도 20.45% 급등했지만, 지주사인 두산(-12.94%)을 비롯해 두산에너빌리티(-6.45%), 두산퓨얼셀(-7.59%) 등 그룹주 대부분은 하락 마감했다.‘젠슨 황 관련주’의 등락에 이목이 집중되면서 투자자들 사이에서는 ‘삼겹살 관련주’를 찾으려는 웃지 못할 행보까지 이어지고 있다.황 CEO가 방한 이틀째인 5일 서울 성동구 성수동의 한 삼겹살 식당을 찾아 최태원 SK그룹 회장과 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 함께 ‘삼소(삼겹살+소맥) 회동’을 할 예정이라는 보도가 나오면서다.실제 지난해 10월 ‘치맥 회동’ 당일 교촌에프앤비와 하림, 마니커에프앤지 등 치킨 및 닭고기 관련주가 급등한 바 있다. 이에 투자자들은 돼지고기 및 축산 관련주의 ‘종목토론방’에 몰려가 “젠슨 황 방한 기념으로 1주 샀다”, “젠슨 황이 삼겹살 먹는다고 해서 산 사람 있냐” 등의 댓글을 달았다.실제 돼지고기 관련주로 알려진 선진은 이날 4.75%, 우리손에프앤지는 6.61% 급등하기도 했다.한편 황 CEO는 4일 저녁 한국에 입국해 5일 ‘삼소 회동’을 한다. 이해진 네이버 이사회 의장, 구광모 LG그룹 회장, 김택진 엔씨 대표와도 만난다. 8일에는 국내 AI 및 로봇 스타트업들과 비공개 간담회를 진행한다.방한 기간에 예능 프로그램에도 출연한다. tvN은 황 CEO가 ‘유 퀴즈 온 더 블록’ 녹화에 참여하며, 녹화분은 이달 말 방송된다고 밝혔다. 5~7일 서울 잠실야구장에서 열리는 한국프로야구 KBO리그 두산 베어스 대 키움 히어로즈의 3연전 중 한 경기에 시구자로 나선다는 보도도 나왔다.김소라 기자