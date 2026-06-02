[마감시황] 코스피, 장중 최고치 경신 뒤 상승폭 축소…8801.49 마감

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세줄 요약 장중 최고치 경신 뒤 상승폭 축소 마감

외국인 대규모 매도, 개인·기관 매수세

삼성전자 강세, 삼성생명 급등 등 차별화

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코스피가 장 초반 사상 최고치를 새로 쓴 뒤 상승폭을 크게 줄이며 거래를 마쳤다. 개인 매수세가 지수 하단을 받쳤지만 외국인의 대규모 매도와 프로그램 순매도가 상단을 눌렀다.2일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 13.11포인트(0.15%) 오른 8801.49에 마감했다. 지수는 8883.19에 출발한 뒤 장중 8933.62까지 올라 52주 최고치를 새로 기록했지만 이후 차익실현 물량이 출회되며 8503.12까지 밀리기도 했다.수급별로는 개인이 6조 3501억원을 순매수했고 기관도 2374억원을 순매수했다. 반면 외국인은 6조 5938억원을 순매도하며 18거래일 연속 매도 우위를 이어갔다. 프로그램 매매는 차익거래 445억원 순매수, 비차익거래 4조 8676억원 순매도로 전체 4조 8232억원 순매도를 나타냈다.시장 전반으로는 상승 종목이 271개, 하락 종목이 636개로 하락 종목 수가 훨씬 많았다. 보합은 17개였고 상한가 종목은 1개였다. 거래량은 6억 2603만 9000주, 거래대금은 67조 4870억 원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목 흐름은 엇갈렸다. 삼성전자(005930)는 3.30% 오른 36만 500원으로 마감하며 강세를 이어갔다. 삼성전자우(005935)도 1.09% 상승했다. 반면 SK하이닉스(000660)는 0.13% 내린 236만 원, 현대차(005380)는 2.80% 내린 72만 9000원, LG에너지솔루션(373220)은 2.75% 내린 44만 2500원, HD현대중공업(329180)은 1.61% 내린 67만 3000원에 거래를 마쳤다.개별 종목 가운데서는 삼성생명(032830)이 17.07% 급등했고 삼성물산(028260)도 6.70% 올랐다. SK스퀘어(402340)는 7.17% 상승했다. 반면 삼성전기(009150)는 9.58% 급락했다. 상승률 상위에는 삼성출판사(30.00%), 두산로보틱스(20.45%), 삼성생명(17.07%), NC(14.38%), 미래에셋생명(14.29%)이 올랐고, 하락률 상위에는 LG이노텍(-18.17%), 아센디오(-17.68%), 삼성에스디에스(-16.99%), 삼성전기우(-16.22%), LG(-15.56%)가 이름을 올렸다.업종과 테마별로는 로봇 관련 종목 강세가 두드러졌다. 엔비디아 최고경영자의 대만 기조연설 이후 한국 로보틱스 산업 관련 기대가 부각되면서 두산로보틱스 등이 급등했다. 반도체 대형주에서는 삼성전자가 강세를 이어간 반면 SK하이닉스는 약세를 보이며 종목별 차별화가 나타났다.이날 코스닥은 5거래일 연속 하락 흐름을 이어가며 코스피보다 상대적으로 더 약한 모습을 보였다. 외환시장에서는 달러-원 환율이 장중 1516원까지 올라 증시 변동성을 키웠다. 지정학적 긴장 고조가 환율 상승 압력으로 작용하면서 투자심리에도 부담을 줬다.코스피는 최근 연속 신고가 경신 이후 단기 급등 부담이 커진 상황에서 장중 최고치 경신과 외국인 매도 압력이 동시에 맞물리며 큰 변동성을 보였다. 다만 개인 매수세가 유입되며 종가 기준으로는 8801.49를 지켜냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자