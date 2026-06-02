[서울데이터랩]코스피, 장 초반 사상 최고치 경신 뒤 8600.74로 밀려 마감

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세줄 요약 장 초반 사상 최고치 경신 뒤 급락 마감

외국인 1조 원대 순매도, 프로그램 매도 확대

삼성전자 상승, 현대차·삼성전기 급락

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코스피가 2일 장 초반 사상 최고치를 다시 쓰며 8933.62까지 올랐지만 상승 흐름을 이어가지 못하고 급락 마감했다.2일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 187.64포인트(2.14%) 내린 8600.74에 장을 마쳤다. 지수는 전일 대비 94.81포인트(1.08%) 오른 8883.19에 출발한 뒤 개장 초반 8905.16, 8915.17까지 오르며 강세를 보였고 장중 8933.62로 52주 최고치이자 새로운 장중 최고치를 기록했다. 그러나 이후 매도 압력이 커지면서 상승분을 모두 반납했고 장중 저가인 8600.74까지 밀렸다.수급별로는 외국인이 1조 2119억 원어치를 순매도하며 지수 하락을 주도했다. 기관은 4487억 원, 개인은 7573억 원어치를 각각 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래 531억 원 순매수, 비차익거래 8715억 원 순매도로 전체 8184억 원 순매도를 기록했다.시장 전반도 약세가 두드러졌다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 114개에 그친 반면 하락 종목은 772개로 집계됐고 보합은 25개였다. 거래량은 7억 1794만 주, 거래대금은 8조 7378억 8900만 원이었다.시가총액 상위 종목 흐름은 엇갈렸다. 삼성전자(005930)는 2.29% 오른 35만 7000원으로 강세를 보였고 LG에너지솔루션(373220)도 3.41% 상승한 47만 500원에 거래를 마쳤다. 삼성생명(032830)도 1.95% 올랐다. 반면 SK하이닉스(000660)는 2.07% 내린 231만 4000원, 현대차(005380)는 5.33% 하락한 71만 원, HD현대중공업(329180)은 4.09% 내린 65만 6000원을 기록했다. 삼성전기(009150)는 15.06% 급락한 170만 3000원으로 낙폭이 컸다.개별 종목 가운데 장 초반 강세 종목으로는 삼성출판사가 24.92% 오른 7620원, 천일고속이 12.29% 오른 22만 3000원, 넥센우가 9.94% 오른 4755원, 동양고속이 9.90% 오른 3만 8850원, 테이팩스가 9.84% 오른 2만 1650원을 나타냈다. 반면 삼성전기우는 23.67% 내린 57만 4000원, LG이노텍은 20.39% 하락한 121만 8000원, LG전자우는 17.44% 내린 10만 2700원, 삼성에스디에스는 15.88% 하락한 30만 4500원, 삼성전기는 15.06% 내린 170만 3000원으로 약세가 두드러졌다.이날 장 초반 코스피는 전날 세운 장중 최고치 8874.16을 곧바로 넘어서는 등 강한 출발을 보였다. 개장 직후 9000까지의 간격을 66.38포인트로 좁힐 만큼 매수세가 유입됐지만, 외국인 중심의 매도 확대로 방향이 급반전됐다. 같은 시각 코스닥은 하락 출발 뒤 낙폭을 키웠고, 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 7.7원 오른 1512.00원에 출발하며 위험자산 선호가 오래 이어지지 못하는 흐름을 나타냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자