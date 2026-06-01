코스피 시총 사상 첫 7000조 돌파… 삼성전자 2000조 넘었다

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코스피 8788P ‘거침없는 질주’

엔비디아·국내 기업 협력 기대

삼성전자 10% 급등 ‘34만전자’

수익률 2배 ETF ‘뭉칫돈’ 몰려

이미지 확대 코스피가 사상 처음으로 장중 8800선을 돌파한 1일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 종가 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 312.23포인트(3.68%) 오른 8788.38로 종가 기준 최고치로 마감했다.

홍윤기 기자

세줄 요약 AI 반도체 호황에 코스피 사상 최고치 경신

코스피 시총 7000조 돌파, 삼성전자 2000조 돌파

레버리지 ETF·ETN 자금 유입과 신중론 병존

2026-06-02 B2면

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인공지능(AI) 반도체 호황에 힘입어 국내 증시가 사상 최고치 행진을 이어가고 있다. 1일 코스피는 사상 처음 8500선, 8600선, 8700선을 잇달아 넘어 8800선까지 치솟았다. 엔비디아와 국내 기업들의 협력 기대감이 커지면서 AI 관련 종목 전반으로 매수세가 확산됐다. 코스피 시가총액은 사상 처음으로 7000조원을 넘어섰고, 삼성전자 시가총액도 2000조원을 돌파했다.이날 코스피는 전 거래일 대비 312.23포인트(3.68%) 오른 8788.38에 거래를 마쳤다. 8400선에서 출발한 뒤 상승 폭을 키우며 장중 한때 8874.16까지 치솟았다. 오전 11시 30분쯤에는 지수 급등으로 프로그램 매수호가를 5분간 정지하는 사이드카도 발동됐다. 코스피 전체 시가총액도 사상 처음 7000조원을 넘어섰다. 이는 지난 5월 6일 6000조원을 돌파한 지 17거래일 만이다.급등세의 배경으로는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 국내 주요 기업 총수들의 ‘2차 깐부회동’ 가능성이 꼽힌다. 엔비디아와의 협력 확대 기대가 커지면서 투자심리가 반도체를 넘어 피지컬 AI 관련 종목 전반으로 확산됐다는 분석이다. 특히 노사 갈등 영향으로 주가가 눌려 있던 삼성전자가 크게 반등했다. 삼성전자와 삼성전자우가 모두 10%대 급등해 신고가 경신했고, SK하이닉스는 1%대 상승 마감했다. 삼성전자는 단일종목 기준 처음으로 시가총액 2000조원을 돌파하며 SK하이닉스와 격차를 다시 벌렸다.이런 반도체주 랠리에 삼성전자와 SK하이닉스의 일간 수익률을 2배로 따라가는 상장지수펀드(ETF)·상장지수증권(ETN) 상품에도 뭉칫돈이 몰리고 있다. 한국거래소에 따르면 지난 5월 27일 상장한 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상품의 누적 거래대금은 각각 12조 4565억원, 22조 138억원을 기록했다. SK하이닉스 관련 상품 거래대금이 삼성전자의 약 두 배에 달한다. 평균 수익률은 각각 36.56%, 33.79%였다.시장에서는 단일종목 레버리지 상품 흥행이 당분간 이어질 것으로 보고 있다. 이번 상품 설정 규모는 총 4조 3000억원으로, 최근 수년간 국내 ETF 시장에서 보기 드문 수준이다. 다만 레버리지 상품을 장기 투자 수단으로 활용하는 건 신중해야 한다는 지적도 나온다. 레버리지 상품은 하루 수익률을 2배로 추종해, 기초자산이 장기적으로 상승하더라도 중간에 급락과 반등이 반복될 경우 누적 수익률이 기대에 못 미칠 수 있기 때문이다.한 증권사 연구원은 “레버리지 상품은 기본적으로 단기 매매 목적”이라며 “기초자산이 결국 상승하더라도 변동성이 큰 구간에서는 수익률이 크게 낮아진다”고 설명했다. 아직까지는 시장 전체에 미치는 영향도 제한적이라는 평가다. 이 연구원은 “삼성전자와 SK하이닉스는 시가총액이 워낙 크고 외국인·기관 투자 비중도 높아 단일종목 레버리지 상품이 주가를 직접 좌우하는 수준은 아니다”라면서도 “장 마감 전 리밸런싱 수요 등이 늘면서 변동성을 키울 가능성은 있다”고 말했다.이승연 기자