[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

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세줄 요약 삼성전자·NAVER·LG그룹주 검색 상위권

대형 기술주와 로봇주 중심 강한 변동성

일부 2차전지·개별주 차익실현 매물 출회

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1일 오후 3시 30분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목은 대형 기술주와 LG(003550)그룹주, 로봇주를 중심으로 강한 주가 변동성을 보였다. 검색 1위는 삼성전자(005930)로 검색 비율 13.85%를 기록했고, 주가는 전일 대비 3만 2000원 오른 34만 9000원으로 10.10% 상승 마감했다. 거래량은 3934만 5631주를 기록했다. 검색 2위 NAVER(035420)도 27만 1500원으로 16.03% 급등했고, 장중 30만 4000원까지 치솟으며 투자자 관심이 집중됐다.반도체 대형주 가운데 SK하이닉스(000660)는 236만 3000원으로 1.29% 상승해 상대적으로 차분한 흐름을 보였지만, 삼성전자우(005935)는 22만 9000원으로 13.09% 오르며 강세가 두드러졌다. 반면 삼성전기(009150)는 200만 5000원으로 5.74% 하락했고, 삼성SDI(006400)도 65만 2000원으로 5.23% 밀리며 일부 전기전자 업종 내 종목별 차별화가 나타났다. 삼성에스디에스(018260)는 36만 2000원으로 21.07% 급등해 검색 상위권에 올랐다.이날 시장에서는 LG그룹주가 특히 강했다. LG전자(066570)는 38만 500원으로 가격제한폭까지 오르며 상한가를 기록했고, LG씨엔에스(064400)는 14만 3700원으로 26.27% 급등했다. LG이노텍(011070)도 153만원으로 4.94% 상승해 강세를 보였으며, 지주사 LG는 16만 5800원으로 13.10% 뛰었다. 반면 LG디스플레이(034220)는 1만 5800원으로 1.80% 하락해 같은 그룹 내에서도 종목별 온도 차를 보였다.자동차주에서는 현대차(005380)가 75만원으로 3.73% 상승했고, 현대모비스(012330)는 76만 1000원으로 0.91% 하락했다. 카카오(035720)는 4만 2700원으로 1.79% 상승 마감했다. 두산에너빌리티(034020)는 10만 6900원으로 1.23% 올랐고, 한화에어로스페이스(012450)는 113만 8000원으로 2.98% 내렸다.개별 종목 장세도 두드러졌다. 두산로보틱스(454910)는 13만 8400원으로 상한가를 기록하며 검색 상위에 진입했고, HLB(028300)는 5만 5500원으로 9.25% 상승했다. 반면 나무기술(242040)은 6610원으로 24.72% 급락해 낙폭이 가장 컸다. 이날 검색 상위 종목군은 반도체와 인터넷, LG그룹주, 로봇 관련주로 매수세가 쏠린 반면 2차전지와 일부 개별 종목에는 차익실현 매물이 출회된 모습이었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자