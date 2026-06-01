[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 장중 약세…로봇주 급등 속 2차전지·바이오는 하락 우세

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 코스닥 시총 상위주 전반 약세 흐름

2차전지·바이오 대형주 중심 하락 확대

로봇주 급등 속 테마별 수급 쏠림

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

1일 오후 12시 30분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 하락 우세 흐름을 보이고 있다. 2차전지와 바이오 대형주들이 약세를 나타내는 가운데 로봇 관련 종목들이 두드러진 상승세를 보이며 장중 수급이 일부 테마로 쏠리는 모습이다.시가총액 상위권에서는 에코프로비엠(247540)이 20만 8500원으로 3.92%, 알테오젠(196170)이 36만 원으로 2.44%, 에코프로(086520)가 13만 1800원으로 5.18% 각각 내리고 있다. 주성엔지니어링(036930)은 18만 6200원으로 6.90%, 코오롱티슈진(950160)은 9만 2700원으로 6.27%, 삼천당제약(000250)은 32만 6000원으로 3.83% 하락 중이다. 펩트론(087010)도 27만 7000원으로 7.97% 밀리며 낙폭이 큰 편이다.반면 로봇주는 강한 상승 흐름을 나타내고 있다. 레인보우로보틱스(277810)는 80만 8000원으로 15.10% 급등했고, 로보티즈(108490)는 41만 5500원으로 27.65% 치솟았다. 현대무벡스(319400)도 4만 750원으로 2.52% 오르며 동반 강세를 보이고 있다. HLB(028300) 역시 5만 2100원으로 2.56% 상승해 상위 종목 가운데 상대적으로 견조한 흐름을 이어가고 있다.반도체·장비주도 대체로 약세다. 리노공업(058470)은 9만 6000원으로 1.44%, 파두(440110)는 11만 200원으로 1.69%, 이오테크닉스(039030)는 44만 6500원으로 2.51%, 원익IPS(240810)는 10만 2700원으로 3.11% 각각 하락하고 있다. 서진시스템(178320)은 7만 6200원으로 1.80% 내렸고, 보로노이(310210)는 24만 9500원으로 13.07% 급락해 변동성이 크게 확대됐다.거래량 측면에서는 현대무벡스가 341만 6455주로 가장 활발했고, 주성엔지니어링 183만 6285주, 서진시스템 137만 9846주, 파두 133만 3267주, 로보티즈 106만 8520주 순으로 거래가 몰렸다. 에코프로도 95만 1895주가 거래되며 시총 상위 대형주 가운데 비교적 활발한 매매가 이어졌다.외국인 보유비율은 이오테크닉스 23.87%, 리노공업 22.68%, 파두 22.19%, HLB 19.95%, 에코프로 19.46% 등이 상대적으로 높은 수준을 나타냈다. 다만 이날 장중 주가 흐름은 외국인 비중과 무관하게 종목별 재료와 업종 모멘텀에 따라 차별화되는 양상이다.전체적으로 코스닥 시총 상위주는 로봇 관련주를 제외하면 하락 종목이 우세한 가운데, 성장주 전반의 변동성이 확대되는 장세로 해석된다. 특히 고평가 논란이 지속되는 일부 종목과 실적 가시성이 제한된 바이오주를 중심으로 차익실현 매물이 출회되는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자