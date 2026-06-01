[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조세…로봇·클라우드 강세, 통신·보안주는 약세

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세줄 요약 코스닥 거래상위 종목, 종목별 혼조세 전개

로봇·클라우드 강세, 통신·보안 약세

급등락 확대, 수급·거래대금 점검 필요

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1일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장 거래상위 종목은 종목별로 등락이 엇갈리는 혼조 흐름을 나타냈다. 거래량 상위권에서는 로봇, 투자, 클라우드 관련 종목이 비교적 강한 주가 흐름을 보인 반면 일부 통신·보안·전자 부품주는 큰 폭의 하락세를 기록했다.거래량 1위는 비유테크놀러지(230980)로 1806만 9468주가 거래됐지만 주가는 5원으로 전일 대비 28.57% 급락했다. 에스아이리소스(065420)는 1765만 5148주가 거래되며 19.34% 상승한 216원을 기록했고, TS인베스트먼트(246690)는 1677만 3127주 거래에 1.96% 오른 1557원에 거래됐다. 나우IB(293580)도 1413만 8792주의 거래량을 바탕으로 4.85% 상승한 2095원을 나타냈다.거래대금 상위에서는 대한광통신(010170)이 2627억 2900만원으로 두드러졌지만 주가는 7.71% 내린 2만 950원에 머물렀다. 코스모로보틱스(439960)는 거래대금 2065억 6600만원, 0.94% 상승으로 3만 7450원을 기록했고, 현대무벡스(319400)는 1434억 1200만원 거래되며 3.90% 오른 4만 1300원에 거래됐다. 휴림로봇(090710)도 10.82% 상승한 1만 1570원으로 강세를 보이며 거래대금 1351억 100만원을 나타냈다.개별 종목별로는 나무기술(242040)이 18.45% 오른 1만 400원, 세아메카닉스(396300)가 18.53% 오른 6140원, 엑사이엔씨(054940)가 14.05% 상승한 820원으로 오름폭이 컸다. PS일렉트로닉스(332570)는 6.12%, 성호전자(043260)는 4.64%, 우리기술(032820)은 3.48% 각각 상승했다. 반면 빛과전자(069540)는 13.69% 하락한 4160원, 메이슨캐피탈(021880)은 8.12% 내린 181원, 드림시큐리티(203650)는 9.60% 떨어진 3155원을 기록했다. SFA반도체(036540)도 4.69% 약세를 나타냈다.수급 측면에서는 저가주와 테마주 중심의 회전율이 높아진 가운데, 로봇과 일부 투자 관련 종목으로 자금이 유입되는 모습이다. 다만 거래량이 급증한 종목 가운데 하락폭이 큰 사례도 적지 않아 종목별 변동성 확대에 유의할 필요가 있어 보인다.장중 코스닥 거래상위 종목군은 뚜렷한 업종 일변도보다는 개별 이슈와 수급에 따라 주가가 민감하게 반응하는 양상이다. 투자자들은 급등주 추격 매수보다는 거래대금과 호가 흐름, 실적 체력 등을 함께 점검하며 대응할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자