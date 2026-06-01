[서울데이터랩]코스피 장중 8800선 첫 돌파…삼성전자 급등에 사상 최고치 경신

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세줄 요약 코스피 장중 8800선 첫 돌파, 사상 최고치 경신

삼성전자 급등과 기관·개인 매수, 지수 상승 견인

선물 과열로 매수 사이드카 발동, 코스닥은 하락

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코스피가 1일 장중 사상 처음으로 8800선을 돌파하며 다시 한번 최고치를 갈아치웠다. 장 초반부터 가파른 상승세를 이어간 가운데 삼성전자 급등이 지수 상승을 이끌었고, 선물시장 과열로 유가증권시장에 매수 사이드카까지 발동됐다. 반면 코스닥은 2차전지주 약세 등의 영향으로 하락 흐름을 보였다.이날 코스피는 전 거래일보다 9.52포인트 오른 8485.67에 출발한 뒤 개장 직후 8500선을 넘어섰고, 이후 8600선과 8700선을 차례로 돌파했다. 오전 10시 50분대에는 8800선을 넘어서며 장중 기준 사상 최고치를 새로 썼다. 오전 11시 30분을 전후해서는 8870선대까지 오르며 상승 폭을 더 키웠다.지수 급등의 중심에는 삼성전자가 있었다. 삼성전자는 장중 34만 8500원까지 오르며 3거래일 만에 다시 사상 최고가를 경신했고, 10% 안팎의 급등세로 코스피 상승을 주도했다. 삼성물산도 8%대 강세를 나타냈고, SK하이닉스와 SK스퀘어, 현대차, 기아, HD현대중공업 등 주요 종목도 동반 상승했다. 다만 삼성전기와 LG에너지솔루션, 현대모비스 등 일부 대형주는 약세를 보여 시가총액 상위 종목의 흐름은 엇갈렸다.수급 측면에서는 기관과 개인의 순매수가 지수 상승을 떠받쳤다. 유가증권시장에서 기관은 1조 7000억원대, 개인은 1000억원대 순매수를 기록한 반면 외국인은 1조 7000억원대 순매도를 나타냈다. 외국인은 현물시장에서는 17거래일 연속 매도 우위를 이어갔지만, 코스피200 선물시장에서는 순매수에 나서는 등 현·선물 간 흐름 차이도 나타났다.급등 장세 속 시장 안정장치도 가동됐다. 한국거래소는 코스피200 선물가격이 기준가격 대비 5% 이상 오른 상태가 1분 이상 이어지자 오전 11시 30분 32초 유가증권시장에 매수 사이드카를 발동했다. 이에 따라 프로그램 매수호가 효력은 5분간 정지됐다. 사이드카는 선물시장의 급격한 가격 변동이 현물시장으로 빠르게 확산하는 것을 막기 위한 장치다.업종별로는 전기전자와 보험, 유통 등이 크게 올랐지만 부동산과 건설은 약세를 보였다. 코스닥지수는 같은 시각 2% 안팎 하락하며 코스피와 다른 흐름을 나타냈다. 에코프로비엠, 에코프로 등 2차전지주와 일부 기술주가 약세를 보인 반면, 레인보우로보틱스와 로보티즈 등 로봇주는 강세를 나타냈다. 원·달러 환율은 1508원대에서 거래를 시작했다.직전 거래일 급등에 이어 이날도 코스피가 단숨에 고점을 높이면서 국내 증시의 상승 탄력은 한층 강해진 모습이다. 다만 특정 대형주 중심의 급등, 현물과 코스닥의 온도 차, 시장 안정장치 발동까지 겹친 만큼 향후에는 수급 지속성과 업종별 확산 여부가 지수 흐름의 핵심 변수가 될 전망이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자