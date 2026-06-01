코스피 8800 돌파…삼성전자 시총 ‘2000조원’ 넘었다

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세줄 요약 코스피 8800선 돌파, 사상 최고치 경신

삼성전자 장중 급등, 시총 2000조원 돌파

SK하이닉스·현대차 등 대형주 동반 강세

이미지 확대 코스피, 장중 8,650 돌파 코스피가 상승 출발해 장중 사상 처음 8,600선을 넘어선 1일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 2026.6.1 연합뉴스

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6월 첫 거래일인 1일 코스피가 8800을 돌파하며 사상 최고치를 갈아치웠다.이날 코스피는 전 거래일 대비 9.52포인트(0.11%) 오른 8485.67로 출발해 시작부터 사상 최고치를 갈아치웠다.이어 장 초반 상승폭을 키워 4%대까지 상승하며 8800선을 돌파했다.삼성전자와 SK하이닉스, SK스퀘어, 현대차 등 시총 상위종목들이 지수를 끌어올렸다.삼성전자는 전 거래일 대비 0.79% 오른 채 거래를 시작해 이날 오전 10시 50분쯤 10.09% 오른 34만 9000원까지 찍으며 ‘35만전자’ 고지를 눈앞에 뒀다.이로서 삼성전자의 시가총액은 본주 기중 사상 최초로 2000조원을 돌파했다. 우선주인 삼성전자우도 12%대 급등하면서 우선주를 포함하면 시총이 2200조원을 넘겼다.SK하이닉스(2.49%), SK스퀘어(3.25%), 현대차(3.04%) 등도 3%대 상승 중이다.한편 코스닥 지수는 2.03포인트(0.19%) 하락한 1072.77로 출발해 보합권을 이어가다 하락세로 돌아서서 2%대 하락하고 있다.김소라 기자