[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 2.31% 급락…1050선까지 밀리며 나흘째 약세

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세줄 요약 코스닥, 장 초반 2.31% 급락하며 1050선 하회

4거래일 연속 약세, 하락 종목 1496개로 확산

로봇주 강세 속 대형주 전반은 약세 지속

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코스닥이 6월 첫 거래일 개장 직후 큰 폭으로 밀리며 1050선 부근까지 내려앉았다. 최근 나흘 연속 약세가 이어지는 가운데 시가와 고가가 같은 수준에서 형성된 뒤 저점이 종가로 이어지면서 장 초반 매도 압력이 강하게 나타났다.1일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 24.88포인트(2.31%) 내린 1049.92를 기록 중이다. 이날 지수는 1072.77에 출발한 뒤 장중 고가도 1072.77에 그쳤고, 저가는 1049.92까지 밀렸다.코스닥은 지난 5월 27일 1133.13, 28일 1104.36, 29일 1074.80으로 낮아진 데 이어 이날 1049.92까지 내려오며 4거래일 연속 하락 흐름을 이어가고 있다. 장 초반 시간대별 흐름을 보면 낙폭은 1%대 초반에서 2.00% 가까이까지 점차 확대됐고, 같은 시각 코스피가 사상 최고치를 경신하는 강세를 보이면서 두 시장의 온도 차도 뚜렷해졌다.수급별로는 개인이 1395억원어치를 순매도했고 외국인은 1416억원어치를 순매수했다. 기관도 8억원 매수 우위를 나타냈다. 프로그램 매매는 차익거래 4억원, 비차익거래 1161억원으로 전체 1164억원 순매수를 기록했다.시장 전반은 급격히 얼어붙은 모습이다. 상승 종목은 186개, 보합은 44개에 그친 반면 하락 종목은 1496개에 달했다. 상한가 종목은 2개였고 하한가 종목은 없었다. 거래량은 1억 2960만 7000주, 거래대금은 1조 8447억 2800만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목도 대체로 약세였다. 에코프로비엠(247540)은 4.84% 내린 20만 6500원, 에코프로(086520)는 4.68% 하락한 13만 2500원, 주성엔지니어링(036930)은 9.00% 떨어진 18만 2000원을 기록했다. 코오롱티슈진(950160)은 7.18%, 삼천당제약(000250)은 4.87%, 펩트론(087010)은 4.32% 각각 내렸다. 반면 알테오젠(196170)은 0.68% 오른 37만 1500원, HLB(028300)는 1.57% 상승한 5만 1600원, 레인보우로보틱스(277810)는 15.24% 급등한 80만 9000원으로 차별화된 흐름을 보였다.개별 종목별로는 로봇 관련주 강세가 두드러졌다. 로보스타가 30.00% 오른 12만 2200원으로 상한가를 기록했고, 팸텍은 29.95% 상승한 1397원, 로보티즈는 23.27% 오른 40만 1250원, 엔젤로보틱스는 20.46% 상승한 3만 1200원에 거래됐다. 오브젠도 22.48% 오른 1만 1060원으로 급등했다.반면 하락 상위 종목에서는 아모텍이 18.66% 내린 2만 3100원, 퓨쳐켐이 17.68% 하락한 1만 2430원, 조이웍스앤코가 17.03% 밀린 2120원을 기록했다. 헬릭스미스는 15.23%, 마이크로디지탈은 14.98% 각각 하락했다.코스닥의 52주 최고치는 1229.42, 52주 최저치는 733.97이다. 시장은 장 초반 외국인과 프로그램 매수 유입에도 불구하고 광범위한 종목 약세가 이어지면서 반등 동력을 찾지 못하는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자