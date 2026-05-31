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‘중복상장 예외 허용’ 가이드라인 이르면 이번 주 공개

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이승연 기자
이승연 기자
수정 2026-05-31 18:44
입력 2026-05-31 18:44
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주주보호안·주주 동의가 핵심 될 듯
최대 주주 의결권 3% 제한 등 거론

금융당국이 추진 중인 ‘중복상장 원칙적 금지·예외적 허용’의 구체적인 기준이 이르면 이번 주 공개된다.

31일 금융투자업계에 따르면 금융위원회와 한국거래소는 오는 7월 시행을 목표로 상장·공시 규정과 가이드라인 등을 제시할 예정이다. 예정대로 시행하려면 늦어도 이번 달 8일까지 거래소 규정 개정이 예고돼야 한다.

금융당국은 알짜 자회사 상장이 모회사 주가 하락으로 이어지는 사례를 막기 위해 중복상장을 원칙적으로 제한하되, 일정 기준 충족 시 예외를 두겠다는 방침이다. 특히 모회사의 주주보호 방안과 일반주주 동의 여부가 핵심 심사 기준이 될 전망이다.

시장의 가장 큰 관심사는 주주동의 방식이다. 대표적으로 소수주주 다수결(MoM), 3%룰(최대 주주와 특수관계인의 합산 지분 의결권을 3%로 제한), 특별결의 등이 거론된다. 다만 지배주주를 배제하는 MoM 방식은 주주평등원칙 논란으로 도입이 쉽지 않다는 지적이 나온다. 업계에서는 3%룰 방식을 유력한 대안으로 꼽는다.

벤처캐피털(VC) 업계 등이 요구한 반도체·바이오·인공지능(AI) 등 특정 산업에 대한 일괄적 예외 허용은 받아들여지지 않을 가능성이 큰 것으로 전해졌다.

이승연 기자
세줄 요약
  • 중복상장 원칙적 금지·예외 허용 기준 공개 예정
  • 핵심 심사 기준은 주주보호와 일반주주 동의 방식
  • 업종별 일괄 예외보다 개별 심사 가능성 부각
2026-06-01 B1면
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