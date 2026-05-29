‘몇억 익절’은 남 이야기, “잡주에 물려계신 분” 우르르 손들었다

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한달 간 국내 상장 종목 82% ‘하락’

‘삼전닉스’ 등 소수 대형주만 ‘불장’

이미지 확대 삼성전자가 31만원, SK하이닉스가 230만원을 돌파한 29일 각종 ‘잡주’에 투자했다 손실을 본 개미(개인 투자자)가 눈물을 흘리는 모습을 생성형 인공지능(AI) 챗GPT가 그린 이미지.

세줄 요약 코스피 급등에도 대형주 쏠림 심화

상장 종목 82% 하락, 체감 온도차 확대

잡주 물린 개인투자자 불만과 포모 확산

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코스피가 8400선마저 돌파하며 파죽지세를 이어가고 있지만, ‘삼전닉스’와 같은 주도주 대신 ‘잡주’에 투자했다 손실을 본 개미(개인 투자자)들에게 ‘불장’은 남의 이야기다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 극소수의 주도주에 자금이 쏠리는 사이 국내 증시에 상장된 종목 10개 가운데 8개가 최근 한달 동안 ‘마이너스’를 이어간 탓이다.뉴시스와 한국거래소에 따르면 최근 한 달 간 유가증권시장과 코스닥 시장에 상장된 종목 2764개 가운데 2276개(82.34%) 종목이 하락한 것으로 집계됐다.같은 시기간 코스피는 6600선에서 8100선으로 24% 급등했는데, 이 기간 동안 상승한 종목은 378개(13.68%)에 불과했다. 110개(3.98%) 종목은 보합세를 이어갔다.이중 유가증권시장에서는 전체 948개 종목 중 784개(82.70%) 종목이 하락했으며 137개(14.45%) 종목이 올랐다.코스닥 시장에서는 전체 1816개 종목 중 1492개(82.16%) 종목은 하락, 241개(13.27%) 종목은 상승했다.겉보기에는 증시 전반에 돌풍이 이어진 것 같지만, 실상 ‘삼전닉스’를 비롯한 극소수 대형주가 증시를 이끌어온 것으로 분석된다.최근 한 달간 KRX SK하이닉스 지수는 77.17%, KRX 정보기술 지수는 46.91%, KRX 300 정보기술 지수는 45.28% 오르는 등 훈풍을 이어갔지만 중소형주의 추이를 보여주는 KRX 중형 TMI(-9.41%), KRX 소형 TMI(-11.96%), KRX 초소형 TMI(-11.54%) 등이 약세였다.코스닥 지수가 지난 4월 초 1050선에서 반등해 1220선까지 터치했지만 다시 1060선으로 ‘도돌이표’ 행보를 이어온 것도 코스피 상위 종목으로의 ‘쏠림 현상’을 보여준다.이에 삼성전자와 SK하이닉스 등 ‘달리는 말’에 올라타는 대신 ‘저평가 중소형주’를 골라 투자했던 투자자들은 증시 호황에서 소외감을 느끼는 ‘포모(FOMO·Fear of missing out)’를 호소하고 있다.소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티 등에서는 “남들은 삼전닉스로 몇억원을 벌어 집을 샀다는데, 난 잡주에 투자했다 물렸다”는 투자자들의 아우성이 쏟아진다.스레드에서는 “삼전닉스 대신 다른 거 사서 물려있는 분들, 종목을 적어보자”는 글에 각종 바이오와 엔터, 제약 등 부진을 면치 못하는 업종의 종목을 언급하는 댓글이 이어졌다.이러한 ‘코스피 대형주 쏠림’ 현상은 이날도 이어지고 있다. 미국과 이란의 종전 협상이 마무리 수순에 들어가면서 이날 삼성전자는 4% 안팎, SK하이닉스는 1% 안팎 상승하고 있다.이에 코스피는 2.3% 상승률을 보이고 있으며 장 초반 8400선을 돌파하기도 했다. 반면 코스닥 지수는 3%대 하락하고 있다.김소라 기자