‘삼전닉스’만 있나? 9만원이 불기둥 몇 번에 ‘따따블’ 됐다

구글에서 서울신문 먼저 보기

로봇 기대감에 ‘젠슨황 회동’ 호재까지

올해 들어 211% 급등, 9만원→28만원

이미지 확대 집안일 하는 LG전자 클로이드

세줄 요약 젠슨 황·구광모 회동 기대감에 급등

로봇·피지컬 AI 호재로 신고가 경신

연초 대비 210% 상승, 목표가 상회

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

LG전자 주가가 29일 25% 넘게 급등하며 ‘불기둥’을 뿜고 있다. LG전자가 20% 안팎 급등한 건 이번 달 들어서만 벌써 세번째다.‘만년 저평가’로 여겨졌던 LG전자는 로봇 산업에 대한 기대감에 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와의 회동이라는 호재까지 이어지면서 올해 들어 200% 넘게 급등했다.이날 유가증권시장에서 LG전자는 전 거래일 대비 13.30% 오른 25만 5500원에 거래를 시작해 26.16% 오른 28만 4500원까지 치솟으며 신고가를 찍었다.젠슨 황 CEO와 구광모 LG그룹 회장의 ‘치킨 회동’에 대한 기대감이 LG전자 주가를 끌어올리고 있다.다음달 초 한국을 찾는 황 CEO가 구 회장을 만나 피지컬 AI(인공지능) 협력 확대 방안을 논의한다는 보도가 나오자 LG전자는 물론 지주사인 LG(12.00%), LG이노텍(15.17%) 등도 덩달아 급등하는가 하면 LG씨엔에스는 상한가를 찍었다.AI 반도체 열풍으로 ‘삼전닉스’가 질주하던 지난해 하반기에도 10만원을 밑돌던 LG전자 주가는 올해 4~5월 사이 뒤늦게 시동을 걸더니 ‘과속’ 수준의 질주를 이어가고 있다.로봇용 액추에이터 브랜드 ‘LG 액추에이터 악시움’을 공개한 뒤, 증시에서 로봇 테마에 순환매가 이어질 때마다 급등했다.올해 초 9만 1400원에서 시작한 LG전자 주가는 2월 14만원대에 안착한 뒤 이란 전쟁 여파로 잠시 흔들렸다. 그러나 4월에 재차 14만원대에 오른 뒤 5월 12일(18.00%)과 14일(13.38%), 15일(10.83%) 연이어 급등하더니 지난 21일에는 상한가를 찍었다.이날 주가(28만원대)는 연초 대비 210% 가량 급등한 것으로, 이는 SK하이닉스(250%)의 올해 상승률보다 소폭 낮은 수준이다.증권가도 이 정도의 상승세는 예상하지 못한 듯, LG전자의 현재 주가는 국내 모든 증권사의 목표주가를 뛰어넘었다. 최근 1개월 동안 국내 증권사들이 제시한 LG전자의 평균 목표주가는 17만 3000원이다. 이중 하나증권이 가장 높은 23만원을 제시했지만, LG전자는 이를 가뿐히 웃돌고 있다.김소라 기자