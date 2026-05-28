24만 개미 줄선 “삼전닉스 롤러코스터”…“실전이다” 아우성

‘삼전닉스’ 단일종목 레버리지 ETF

사전교육 신청한 투자자 24만명 돌파

SK하이닉스 3% 하락에 9% 급락 출발

“이게 ETF냐 코인이지” 개미들 ‘긴장’

이미지 확대 삼성전자와 SK하이닉스. 서울신문

이미지 확대 코스피 ‘숨고르기’…8,160선 출발 사상 최고치를 경신했던 코스피가 하락 출발한 28일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸. 지수는 전 거래일 대비 62.97포인트(0.77%) 내린 8,165.73으로 시작해 약세를 보이고 있다. 2026.5.28 연합뉴스

세줄 요약 상장 직후 삼성전자·SK하이닉스 급등락 반영

레버리지 ETF, 2배 변동성에 투자자 불안

첫날 거래대금 10조원, 개인 자금 대거 유입

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‘삼전닉스’ 단일종목 레버리지 ETF(상장지수펀드)의 상장 이튿날인 28일 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 등락을 이어가며 이들 레버리지 ETF의 변동성을 키우고 있다. 주가가 3% 하락하면 ETF는 6% 하락하는 ‘지렛대 효과’의 쓴맛을 보면서 투자자들은 ‘좌불안석’을 겪고 있다.28일 오전 11시 유가증권시장에서 SK하이닉스 주가가 1%대 상승하자 단일종목 레버리지 ETF들은 2% 상승하고 있다.앞서 최대 9%대의 낙폭으로 출발했던 이들 ETF는 이날 오전 극단적인 ‘롤러코스터’ 추이를 보이고 있다.이날 SK하이닉스는 2.41% 하락 출발해 장 초반 3% 넘게 밀렸는데, 이러한 변동률을 2배 추종하는 ETF들은 장 초반 6%대까지 낙폭을 키웠다. ACE SK하이닉스 단일종목 레버리지는 이날 9.82% 급락 출발하기도 했다.이어 오전 11시까지 SK하이닉스는 ‘양전’과 ‘음전’을 이어갔고, SK하이닉스 주가가 출렁일 때마다 ETF는 2배의 변동폭을 이어갔다.삼성전자 단일종목 레버리지 ETF는 이날 오전 약세를 이어가고 있다. 삼성전자가 오전 사이 2% 안팎의 하락을 이어가자 ETF들은 장 초반 최대 5%대까지 밀렸다.전날 출시된 ‘삼전닉스’ 단일종목 레버리지 ETF에는 인공지능(AI) 반도체 랠리의 수혜를 두배 누리려는 개인 투자자들의 자금이 밀려들고 있다.한국거래소 정보데이터시스템에 따르면 이들 ‘삼전닉스’ 단일종목 레버리지 ETF는 상장 첫날 거래대금이 10조 4071억원에 달했다. 합산 시가총액은 4조 9937억원으로 집계됐다.이미 투자했거나 투자를 기다리는 투자자들은 25만명에 육박했다. 금융투자협회에 따르면 이들 상품 투자를 위해 협회의 사전교육을 신청한 사람은 24만 7083명에 달했다. 사전교육을 수료한 사람은 22만 8763명으로 집계됐다.SK하이닉스가 장 초반 급락세를 딛고 ‘빨간불’을 켜면서 투자자들은 한숨을 돌렸지만, 한번 하락하면 2배속으로 추락하는 레버리지 상품의 ‘지렛대 효과’를 맛본 투자자들은 긴장을 감추지 못하고 있다.이들 레버리지 ETF 상품들의 종목 토론방에는 “상하 진폭이 장난이 아니다”, “이게 ETF냐 코인이냐”, “간신히 5% 먹고 나왔다” 등 불안감을 토로하는 글이 쏟아지고 있다.금융당국은 이들 상품의 변동성이 큰데다 레버리지의 특성상 손실이 커질 수 있다며 투자자들에게 주의를 당부했다.‘삼전닉스’의 주가가 2% 하락하면 레버리지 ETF는 4% 하락하는 ‘지렛대 효과’, 오르고 내리기를 반복하면서 투자금이 잠식되는 ‘음의 복리효과’도 유의해야 한다고 당국은 강조했다.당국은 “국내주식의 가격제한폭이 ±30%임을 감안하면 이론적으로 하루만에 최대 60%의 손실이 가능하다”고 경고했다.당국은 손실을 감내하기 어렵거나 이들 레버리지 상품에 대한 이해도가 낮은 투자자들은 이들 상품에 투자하지 않는 것이 좋다고 강조했다. 당국은 “소비자 본인의 손실 감내 한도 내에서 자기 책임하에 건전하게 투자해야 한다”고 권고했다.김소라 기자