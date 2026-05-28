“레버리지 위험성 실전편” SK하이닉스 하락에 9%↓ 급락 출발…떨고 있는 개미들

‘삼전닉스’ 단일종목 레버리지 ETF 상장 이틀째

SK하이닉스 3%대 하락에 ETF 9% 급락 출발

상승 전환했지만 증시 변동성에 불안감 확산

“계좌 2배속으로 녹을수도” 금융당국 경고

이미지 확대 삼성전자와 SK하이닉스. 서울신문

이미지 확대 코스피 ‘숨고르기’…8,160선 출발 사상 최고치를 경신했던 코스피가 하락 출발한 28일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸. 지수는 전 거래일 대비 62.97포인트(0.77%) 내린 8,165.73으로 시작해 약세를 보이고 있다. 2026.5.28 연합뉴스

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 약세에 레버리지 ETF 급락

전날 급등분 일부 반납, 투자자 불안 확산

당국, 레버리지 손실 위험과 60% 가능성 경고

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‘삼전닉스’ 단일종목 레버리지 ETF(상장지수펀드)의 상장 이튿날인 28일 삼성전자와 SK하이닉스가 장 초반 3% 안팎 하락하면서 이들 레버리지 ETF가 낙폭을 키웠다. “계좌가 2배속으로 녹을 수 있다”는 금융당국의 경고가 현실화할 수 있다는 불안한 전망이 투자자들 사이에 확산하고 있다.SK하이닉스는 전 거래일 대비 2.41% 하락 출발한 218만 9000원에 거래를 시작해 장 초반 3% 넘게 하락했다.SK하이닉스의 낙폭이 큰 건 아니지만, SK하이닉스의 일간 변동률을 2배 추종하는 SK하이닉스 단일종목 ETF는 ‘레버리지’의 특성 탓에 이날 장 초반 낙폭을 키웠다.ACE SK하이닉스 단일종목 레버리지는 이날 9.82% 급락 출발해 SK하이닉스가 3%대 하락률을 보이던 시점에 5~6%대 하락했다.RISE SK하이닉스 단일종목 레버리지와 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지, SOL SK하이닉스단일종목레버리지, KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 등도 장 초반 6% 안팎까지 낙폭을 키웠다.이후 오전 9시 30분을 전후해 SK하이닉스가 ‘양전’하면서 이들 레버리지 ETF도 상승 전환했지만, 증시의 변동성에 투자자들은 불안감을 거두지 못하고 있다.삼성전자 또한 장 초반 하락하면서 삼성전자 단일종목 레버리지 ETF들도 동반 하락하고 있다.KODEX 삼성전자단일종목레버리지, TIGER 삼성전자단일종목레버리지, ACE 삼성전자단일종목레버리지 등은 삼성전자가 2% 안팎 하락하는 동안 3% 안팎의 낙폭을 보이고 있다.앞서 이들 상품들은 전날 ‘삼전닉스’의 급등 덕에 상당한 수익률을 올렸다. SK하이닉스 레버리지 ETF는 18~19% 상승 마감했으며, 삼성전자 레버리지 ETF는 5%대 상승 마감했다.현재까지 이들 상품들이 전날 상승분을 모두 반납한 건 아니지만, 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 소폭 흔들려도 이들 상품은 ‘2배속’으로 하락할 수 있어 투자자들의 불안감이 커지고 있다.이날 이들 상품의 종목 토론방에는 “역사상 최고점에 물린 거 아니냐”, “레버리지로 욕심 부리지 말고 그냥 SK하이닉스를 사는 게 맞다”, “이러다 쪽박 차는 거 아니냐” 등의 아우성이 쏟아지고 있다.반면 “어차피 SK하이닉스는 오를 거니 ‘추매’하면 된다”며 낙관론을 펴는 주주들도 있었다.한 투자자는 “다들 레버리지 투자 전에 레버리지의 위험성에 대한 사전교육을 받았을 것”이라며 “오늘이 바로 레버리지 위험성 실전편”이라고 말했다.한국거래소 정보데이터시스템에 따르면 이들 ‘삼전닉스’ 단일종목 레버리지 ETF는 상장 첫날 거래대금이 10조 4071억원에 달했다. 합산 시가총액은 4조 9937억원으로 집계됐다.인공지능(AI) 반도체 호황이 여전한데다 이란 전쟁의 종전 기대감이 커졌고, 삼성전자의 노사협상이 마무리되면서 두 종목을 둘러싼 불확실성이 제거되면서 ‘삼전닉스’의 랠리가 이어질 것이라는 관측에 시장의 자금이 이들 레버리지 ETF 상품으로 쏠리는 것으로 분석된다.그러나 금융당국은 ‘삼전닉스’ 주가가 하락장을 맞이하면 이들 ETF는 더 큰 폭으로 하락해 투자금을 잠식할 수 있다고 경고한다.예를 들어 삼성전자 주가가 하루에 2% 오르면 레버리지 ETF의 수익률은 4% 오른다. 그러나 반대로 2% 하락하면 레버리지 ETF는 4% 하락한다.금융당국은 레버리지 상품의 특성이 단기간의 큰 손실로 이어지는 ‘지렛대 효과’, 오르고 내리기를 반복하면서 투자금이 잠식되는 ‘음의 복리효과’도 유의해야 한다고 강조했다.당국은 “국내주식의 가격제한폭이 ±30%임을 감안하면 이론적으로 하루만에 최대 60%의 손실이 가능하다”고 경고했다.당국은 손실을 감내하기 어렵거나 이들 레버리지 상품에 대한 이해도가 낮은 투자자들은 이들 상품에 투자하지 않는 것이 좋다고 강조했다. 당국은 “소비자 본인의 손실 감내 한도 내에서 자기 책임하에 건전하게 투자해야 한다”고 권고했다.김소라 기자