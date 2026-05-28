[서울데이터랩]코스피, 장초반 8135.90으로 약세…외국인 매도에 대형주 혼조

세줄 요약 코스피 장초반 8135.90, 1.13% 하락

환율 상승·외국인 9633억원 순매도 부담

대형주 혼조, 현대차·LG에너지솔루션 강세

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코스피가 28일 장 초반 하락세를 보이고 있다. 원·달러 환율이 1504원대에서 상승 출발한 가운데 외국인 매도 우위가 지수에 부담을 주는 모습이다.28일 오전 9시 10분 기준 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 8228.70보다 92.80포인트(-1.13%) 내린 8135.90을 기록하고 있다. 지수는 8165.73에 출발한 뒤 장중 8206.72까지 올랐지만, 저가 8135.90까지 밀리며 약세 흐름을 이어가고 있다.투자자별로는 개인이 8676억원, 기관이 790억원을 순매수하고 있고 외국인은 9633억원을 순매도하고 있다. 프로그램 매매는 차익거래 571억원 매수 우위, 비차익거래 7683억원 매도 우위로 전체 7113억원 순매도를 나타냈다.시장 전반도 하락 종목이 우세하다. 유가증권시장에서는 291개 종목이 오르고 563개 종목이 내렸으며 47개 종목은 보합이다.시가총액 상위 종목은 혼조세다. 삼성전자(005930)는 30만 3000원으로 1.30% 내렸고, SK하이닉스(000660)는 218만 2000원으로 2.72% 하락했다. SK스퀘어(402340)는 3.21%, 삼성전기(009150)는 1.10%, 삼성생명(032830)은 1.69% 밀렸다. 반면 현대차(005380)는 70만 2000원으로 3.08% 상승했고, LG에너지솔루션(373220)은 42만원으로 9.52% 급등했다. 두산에너빌리티(034020)도 1.11% 올랐다.현대차는 증권가의 목표주가 상향도 주가에 힘을 보태는 모습이다. KB증권은 현대차 목표주가를 기존 80만원에서 120만원으로 높여 제시했다. 이는 전기차, 자율주행, 피지컬 인공지능 경쟁력과 장기 이익 기반 확대 가능성을 반영한 평가로 풀이된다.개별 종목별로는 유유제약이 28.35% 올라 상승률 상위에 올랐고 계양전기우 28.17%, 계양전기 16.07%, 엘앤에프 13.56%, LG디스플레이 13.09% 순으로 강세다. 반면 페이퍼코리아는 16.77% 하락했고 삼화전자 12.47%, 가온전선 8.69%, LG씨엔에스 7.72%, 한올바이오파마 7.64% 순으로 약세를 나타내고 있다.최근 흐름을 보면 코스피는 21일 7815.59, 22일 7847.71, 26일 8047.51, 27일 8228.70으로 올라섰지만 이날 장 초반에는 숨 고르기에 들어간 양상이다. 다만 52주 최고치는 8457.09, 52주 최저치는 2685.14다.환율 상승과 외국인 매도세가 이어지는 가운데 장중 개인과 기관의 매수 강도가 지수 하단을 얼마나 받쳐낼지가 관건으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자