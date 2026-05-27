60% 손실 위험에도… ‘삼전닉스 2배’ 첫날 10조 ‘패닉바잉’

단일종목 레버리지 18개 첫 거래

이미지 확대 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 레버리지·인버스 상장지수펀드(ETF)가 코스피 시장에 상장된 27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 두 상품의 지수가 표시되고 있다.

뉴스1

이미지 확대

세줄 요약 삼전닉스 2배 ETF·ETN 상장 첫날 폭등

장 초반 VI 발동, 교육홈피 접속 지연

거래대금 10조원, 코스피 8400선 돌파

2026-05-28 B1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

단일종목 레버리지·인버스 상장지수펀드(ETF)·상장지수증권(ETN)이 상장 첫날인 27일 ‘불기둥’을 세웠다. 이는 삼성전자와 SK하이닉스 주가를 하루 기준 2배로 따라가는 상품이다. 일부 상품에는 변동성 완화장치(VI)가 발동됐고, 금융투자협회 학습시스템 홈페이지에는 접속자가 몰려 지연 현상도 발생했다. 고위험 상품의 인기가 첫날부터 치솟자 ‘불나방’ 투자를 경계해야 한다는 목소리가 나온다.27일 한국거래소에 따르면 이날 자산운용사와 증권사들이 ‘삼전닉스’를 기초자산으로 한 단일종목 레버리지·인버스 ETF·ETN 18개 상품을 첫 출시한 가운데 장 초반 대부분의 단일종목 레버리지 상품에 VI가 줄줄이 발동됐다. VI는 가격 급등락 시 시장 충격을 완화하기 위해 2분간 단일가 매매로 전환하는 장치다.특히 하나자산운용의 ‘1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지’는 한때 3만 5930원까지 오르며 55% 넘게 급등했다. 같은 시각 ‘KODEX SK하이닉스단일종목레버리지’, ‘TIGER SK하이닉스단일종목레버리지’, ‘ACE SK하이닉스단일종목레버리지’ 등도 20% 안팎 상승했다. 장 후반부 상승 폭을 일부 내줬지만, 이날 SK하이닉스·삼성전자 단일종목 레버리지 ETF 수익률은 각각 19%, 5% 안팎을 기록했다.급등세에 시장 자금도 빠르게 몰렸다. 삼성자산운용의 ‘KODEX SK하이닉스단일종목레버리지’는 이날 하루 거래대금이 4조원을 넘겼다. 미래에셋자산운용의 ‘TIGER SK하이닉스단일종목레버리지’ 거래대금도 2조원을 웃돌았다. 상장된 ETF 16종과 ETN 2종의 거래대금을 합해 10조원이 넘는 금액이 거래됐다.이들 상품에 투자하기 위해선 금융투자협회 필수 교육을 사전 이수해야 한다. 고위험 상품인 만큼 투자자들이 잘 알고 투자하도록 하기 위한 최소한의 안전장치다. 하지만 출시 첫날 수요가 몰리면서 관련 홈페이지가 멈추고 일부 증권사 앱에서는 수료증 등록 오류가 발생하기도 했다.기존 가지고 있던 바이오 주식을 모두 팔고 ‘KODEX SK하이닉스단일종목레버리지’를 샀다는 30대 직장인 배모씨는 “패닉바잉 같지만 반도체 업황이 좋다는 분위기라 눈 딱 감고 갈아탔다”고 말했다.금융당국과 증권가 경고에도 이처럼 상품이 급등세를 보인 것은 간밤 마이크론 등 미국 반도체주 강세에 더해 이날 단일종목 레버리지·인버스 상품 상장 기대감이 겹치며 투자심리를 자극했기 때문이다. 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 2.69% 오른 30만 7000원, 9.31% 오른 224만 3000원에 거래를 마치며 이틀 연속 신고가를 썼다.이 영향에 코스피도 들썩였다. 전일 대비 181.19 포인트(2.25%) 오른 8228.70에 장 마감했다. 한때 8457.09까지 급등해 사상 처음으로 8400선에 올랐고, 오전 9시 6분에는 5분간 프로그램 매수호가 효력이 정지되는 코스피 매수 사이드카가 발동되기도 했다.시장에서는 우려의 목소리가 나온다. 증권가에서는 높은 변동성을 의식해 관련 추천이나 마케팅을 자제하는 분위기다. 한 증권사 프라이빗뱅커(PB)는 “단일종목 레버리지 ETF는 최악의 경우 하루 만에 원금의 60%까지 손실이 날 수 있는 상품”이라며 “직장인 투자자에게 쉽게 권할 수 있는 상품은 아니다”고 말했다.이승연 기자