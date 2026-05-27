[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 반도체·IT 서비스주 중심 검색 상위권 형성

삼성전자·SK하이닉스 강세, 삼성SDS 상한가

전력기기·건설·일부 부품주는 약세 혼조

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27일 오후 3시 30분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체와 IT 서비스, 전장 관련 종목으로 매수세가 몰리며 종목별 주가 차별화가 뚜렷하게 나타났다. 검색 비중 상위권은 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 차지했고, 삼성에스디에스(018260)는 상한가로 마감하며 시장 관심을 크게 끌어올렸다.검색 1위 삼성전자는 검색 비율 16.15%를 기록했고, 주가는 전일 대비 8000원 오른 30만 7000원에 마감했다. 장중 고가는 32만 3000원, 저가는 30만 6000원이었고 거래량은 3343만 4990주를 기록했다. 삼성전자우(005935)도 2.56% 상승한 19만 2000원으로 거래를 마쳤다.검색 2위 SK하이닉스는 14.39%의 검색 비율을 보이며 전일 대비 19만 1000원 오른 224만 3000원에 마감했다. 등락률은 9.31%에 달했고 거래량은 724만 2085주였다. 반도체 장비주 한미반도체(042700)는 3.04% 하락했지만, 이날 검색 상위권에서는 반도체 업종 전반에 대한 높은 관심이 이어졌다.이날 가장 두드러진 종목은 삼성에스디에스였다. 삼성에스디에스는 전일 대비 6만원 오른 26만 1500원으로 상한가를 기록했다. 거래량은 313만 43주였으며 시가는 20만 3000원, 장중 저가는 20만 1500원이었다. IT 서비스 관련주인 LG씨엔에스(064400)도 14.11% 급등한 9만 4600원, 현대오토에버(307950)는 19.91% 오른 76만 5000원에 각각 마감해 소프트웨어·디지털 전환 관련주가 강세를 나타냈다.부품주 흐름도 엇갈렸다. 삼성전기(009150)는 3.69% 오른 163만원, 현대모비스(012330)는 3.61% 상승한 68만 8000원으로 마감하며 강세를 보였다. 반면 LG이노텍(011070)은 2.25% 내린 104만 4000원, LG전자(066570)는 1.88% 하락한 23만 5000원으로 장을 마쳤다. 현대차(005380)는 1.16% 내린 68만 1000원으로 마감해 완성차 주가는 혼조세를 나타냈다.기타 검색 상위 종목 가운데 한화오션(042660)은 0.15% 오른 13만 4900원으로 강보합 마감했고, 두산에너빌리티(034020)는 3.64% 하락한 10만 8500원을 기록했다. LS ELECTRIC(010120)은 8.25% 급락한 26만 1500원, 대우건설(047040)은 9.17% 내린 2만 6750원으로 낙폭이 컸다. 네이처셀(007390)은 9.40% 상승한 3만 2000원, SK네트웍스(001740)는 4.21% 오른 1만 1380원으로 마감했으며, 대한광통신(010170)은 1954만 8046주의 거래량을 동반했지만 0.72% 하락 마감했다.이날 검색 상위 종목군은 반도체 대형주와 IT 서비스주의 급등세가 투자 심리를 주도한 반면, 일부 전력기기와 건설, 2차전지 관련 종목은 약세를 보이며 뚜렷한 종목 장세를 드러냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자