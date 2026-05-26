‘삼전닉스 2배’ 상품 오늘 출격… 증권가 “최소 5일간 변동성 확대” 경고

운용·증권사 강점 부각, 본격 경쟁

“초기 자금 쏠림, 단기 충격 가능성”

세줄 요약 삼전·하이닉스 2배 ETF·ETN 첫 상장

운용사 경쟁 본격화, 인버스도 동시 출시

증권가, 상장 초기 변동성 확대 경고

2026-05-27 8면

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삼성전자와 SK하이닉스의 하루 주가 수익률을 2배로 추종하는 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)·상장지수증권(ETN)이 27일 국내 증시에 처음 상장한다. 반도체 랠리에 올라타려는 개인 투자자 수요가 몰리는 가운데 운용사·증권사 간 경쟁도 본격화하는 분위기다. 증권가에서는 상장 직후 최소 5거래일 동안 변동성이 커질 수 있다고 경고한다.26일 한국거래소에 따르면 삼성·미래에셋·한국투자·KB·키움·하나자산운용 등 6개 운용사는 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 2배로 추종하는 레버리지 ETF를 출시한다. 키움·신한자산운용은 인버스 상품도 선보이며, 미래에셋증권은 레버리지 ETN을 내놓는다.특히 상장을 하루 앞두고 삼성자산운용과 미래에셋자산운용은 각각 기자간담회를 열고 상품 경쟁력을 강조했다. 삼성자산운용은 유동성과 운용 규모를, 미래에셋자산운용은 외국인 투자자 참여와 현금 설정·환매 방식을 차별화 요소로 제시했다. 임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장은 “레버리지 상품에서 가장 중요한 요소는 유동성”이라고 강조했다. 유동성이 적으면 실제 가격보다 싸거나 비싸게 사고 파는 ‘가격 괴리’가 커질 수 있다는 설명이다. 이정환 미래에셋자산운용 상무는 “ETF 규모가 어느 정도 커지면 거래 비용 차이는 크지 않다”며 “외국인 투자자 자금 약 3300억원이 미리 들어와 있어 상장 첫날부터 거래가 활발하게 이뤄질 것”이라고 말했다.반면 인버스 상품을 함께 내놓는 일부 운용사는 보다 보수적으로 시장을 바라보고 있다. 상승장뿐 아니라 하락장에도 대응할 수 있는 양방향 투자 수단이 필요하다는 판단에서다. 김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 “최대 일주일 이내의 단기 트레이딩 목적으로 활용하는 것이 바람직하다”고 조언했다.증권가는 상장 초기 자금 쏠림에 주목하고 있다. 레버리지 ETF는 수익 배율을 맞추기 위해 장 마감 전 대규모 매매를 반복하는데, 이 과정에서 삼성전자·SK하이닉스와 기존 반도체 ETF 변동성을 키울 수 있다는 것이다. 윤재홍 미래에셋증권 연구원은 “상장 초기 최소 5거래일 정도는 자금 유입과 리밸런싱 영향으로 단기 충격이 불가피할 수 있다”고 말했다.이승연 기자