코스피 ‘8천피’ 시대 열었다…1500원대 환율 ‘불안’도 커져

8047.51…7000 돌파 13거래일 만

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이미지 확대 26일 서울 여의도 한국거래소에서 정은보 이사장과 직원들이 코스피 8000포인트 돌파 기념 행사를 하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 코스피 사상 첫 8000선 돌파

반도체주 급등과 ETF 기대 반영

원달러 환율 1500원대 고착 우려

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코스피가 26일 사상 처음 종가기준 8000선을 돌파했다. 지난 5일 처음으로 7000선을 넘어선 뒤 불과 13거래일 만이다. 반도체주 급등세가 이어지며 지수는 연일 최고치를 갈아치우고 있지만, 환율은 1500원대에 머물며 시장 불안도 함께 커지고 있다.이날 코스피는 전 거래일 대비 199.80포인트(2.55%) 오른 8047.51에 거래를 마쳤다. 장중 한때 8131.15까지 오르며 지난 15일 기록한 기존 최고치(8046.78)를 넘어섰고, 종가 기준으로도 지난 14일 세운 최고 기록(7981.41)을 경신했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 상승세를 이끌었다. 삼성전자는 2.22% 오른 29만 9000원, SK하이닉스는 5.72% 오른 205만 2000원에 마감했다. 현대차도 5% 넘게 뛰었다.시장에서는 중동 긴장 완화 기대가 투자심리를 자극한 것으로 보고 있다. 미국과 이란이 휴전 협상을 이어간다는 소식에 국제유가 급등 우려가 다소 진정됐고, 글로벌 금리 상승 압력도 일부 완화됐다. 여기에 시장에서는 오는 27일 상장 예정인 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)도 반도체주 투자 심리를 자극했다고 보고 있다.증시가 축포를 쏘는 국면이지만, 고환율은 여전히 한국 경제의 발목을 잡고 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일보다 12.9원 내린 1504.3원에 마감했지만, 7거래일 연속 1500원대를 이어갔다. 일반적으로 코스피가 강세를 보이면 외국인 자금이 유입돼 환율이 내려가는 경우가 많지만, 최근에는 반대 흐름이 나타나고 있다.환율 불안은 중동 변수와 글로벌 금리 상승, 외국인 자금 이탈이 겹친 데다 한국 경제 체력 자체가 복합적으로 작용했다는 분석이다. 휴전 협상은 진행 중이지만 최종 합의가 지연되면서 시장 불안이 완전히 해소되지 않았다는 것이다. 이에 따라 국제유가와 물가가 오를 수 있다는 불안이 커졌고, 미국 국채금리도 급등했다. 미국 국채 30년물 금리는 이달 11일 4.987%에서 19일 5.181%까지 올랐다. 금리가 오르면 달러 가치도 강해지는데, 최근 달러인덱스 역시 다시 100선 가까이 올라왔다.여기에 외국인은 코스피 시장에서 지난 7일부터 13거래일 연속 순매도를 이어가고 있다. 올해 들어 가장 긴 순매도 기록으로, 이 기간 순매도 규모가 4조 7000억원 수준이다. 외국인은 이날 코스피 시장에서 장중 순매수 전환했다가 다시 순매도세로 돌아섰다.이에 시장에서는‘고환율 시대’가 굳어지는 것 아니냐는 경계의 목소리가 나온다. 고환율 장기화는 경제 전반에 부담으로 작용한다. 기업들은 원자재와 에너지 비용 부담이 커지고, 소비 둔화와 금융시장 불안 가능성도 커질 수 있기 때문이다. 미국과 이란이 종전 합의를 하더라도 환율이 빠르게 안정되긴 쉽지 않다고 전문가들은 보고 있다.최근 김용범 대통령 정책실장이 “고금리·고물가·고환율은 도약 과정에서 수반되는 성공의 비용”이라고 언급했지만, 시장에서는 우려의 목소리가 나온다. 안동현 서울대 경제학부 교수는 “중동 전쟁 전에도 환율이 이미 1480원대였다”며 “반도체 외 산업 경쟁력 약화와 내수 부진, 국가채무 증가 등 한국 경제의 취약한 체력이 반영된 결과”라고 설명했다. 조용구 신영증권 연구원도 “미국보다 산업 경쟁력이 떨어지고, 전쟁 협상이 이어지고 있지만 최종 합의는 지연되고 있는 등 외부 변수 여파가 크다”고 진단했다.이승연·박소연 기자