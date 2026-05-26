[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 검색 상위 20개 종목, 개장 직후 모두 상승

반도체 대형주 강세, 삼성전자·SK하이닉스 주도

건설·급등주 관심 확대, 네이처셀 상한가

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26일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목은 반도체 대형주와 자동차, 건설, 2차전지 관련주를 중심으로 강세 흐름을 보이고 있다. 검색 비율 1위는 삼성전자(005930)로 22.70%를 차지했고, 이어 SK하이닉스(000660) 9.86%, 현대차(005380) 3.40%, LG전자(066570) 2.81%, 삼성전기(009150) 2.78% 순으로 집계됐다.주가 흐름을 보면 시가총액 상위 대형 반도체주의 상승세가 두드러졌다. 삼성전자는 29만 9500원으로 전일 대비 7000원(2.39%) 올랐고, 장중 30만 1500원까지 오르며 강세를 나타냈다. SK하이닉스는 201만 8000원으로 7만 7000원(3.97%) 상승했고, 현대차도 68만 5000원으로 3만원(4.58%) 뛰었다. LG전자는 24만 3000원으로 2.53% 올랐다.검색 상위권에서는 개별 종목 급등도 눈에 띄었다. 삼성전기는 147만원으로 13만원(9.70%) 급등했고, 대우건설(047040)은 3만 1325원으로 9.72% 상승했다. 현대건설(000720)도 15만 9300원으로 5.99% 올랐으며, 삼성E＆A(028050)는 5만 6200원으로 5.24% 상승세를 기록했다. 삼화콘덴서(001820)는 12만 5700원으로 23.24% 급등했고, 네이처셀(007390)은 2만 9250원으로 가격제한폭까지 오른 상한가를 기록했다.2차전지와 소재·장비 종목은 종목별로 차별화된 흐름을 보였다. 에코프로(086520)는 14만 8700원으로 1.50%, 에코프로비엠(247540)은 22만원으로 1.85%, 삼성SDI(006400)는 65만 2000원으로 0.77% 각각 상승했다. 한미반도체(042700)는 32만 2500원으로 0.62%, 주성엔지니어링(036930)은 22만 5000원으로 0.45%, LS ELECTRIC(010120)은 28만 2000원으로 0.36% 오르는 데 그쳤다. NAVER(035420)도 20만 5000원으로 0.99% 상승했다.거래량 기준으로는 대우건설이 176만 8268주로 가장 활발했고, 삼성전자가 152만 9652주, 대한광통신(010170)이 100만 7745주를 기록했다. 대한광통신은 2만 4800원으로 2.06% 상승했고, 두산에너빌리티(034020)는 11만 4100원으로 2.24%, 한화오션(042660)은 12만 4900원으로 2.21% 각각 올랐다.개장 초반 검색 상위 20개 종목이 모두 상승세를 나타내면서 투자자 관심은 반도체 대형주와 상한가 종목, 그리고 건설주로 집중되는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자