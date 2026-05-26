[서울데이터랩] 코스닥 1199.76으로 급등 출발…외국인·기관 동반 순매수

세줄 요약 코스닥 1199.76으로 3.33% 급등 출발

외국인 1075억·기관 12억 순매수, 개인 순매도

시총 상위주 강세, 네이처셀·한주라이트메탈 상한가

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코스닥이 장 초반 1200선에 근접하며 강세 흐름을 이어가고 있다.26일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 38.63포인트(3.33%) 오른 1199.76을 나타냈다. 이날 지수는 1189.28에 출발한 뒤 장중 1201.24까지 올라섰고, 저가는 1185.50으로 집계됐다.코스닥은 지난 21일 4.73%, 22일 4.99% 오른 데 이어 이날도 3% 넘는 상승률을 보이며 최근 가파른 반등세를 이어갔다. 직전 거래일 종가 1161.13과 비교하면 개장 직후부터 강한 매수세가 유입된 흐름이다. 다만 52주 최고치 1229.42와는 29.66포인트 차이를 남겨두고 있다.수급에서는 외국인과 기관이 지수를 끌어올렸다. 투자자별로 개인은 1039억원 순매도했고 외국인은 1075억원, 기관은 12억원 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래 12억원, 비차익거래 1119억원으로 전체 1131억원 순매수를 기록했다.시장 전반에서도 상승 종목이 우세했다. 코스닥 시장에서 오른 종목은 1056개였고, 내린 종목은 545개, 보합은 101개였다. 상한가 종목은 3개였으며 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목들도 대체로 오름세를 나타냈다. 에코프로비엠(247540)은 8.33% 오른 23만 4000원, 에코프로(086520)는 6.62% 상승한 15만 6200원, 알테오젠(196170)은 3.70% 오른 37만 8000원에 거래됐다. 레인보우로보틱스(277810)는 2.25%, 코오롱티슈진(950160)은 5.62%, 삼천당제약(000250)은 4.17%, 리노공업(058470)은 6.67%, HLB(028300)는 6.68%, 이오테크닉스(039030)는 1.75% 상승했다. 반면 주성엔지니어링(036930)은 2.23% 내린 21만 9000원을 기록했다.장 초반 강세 종목군에서는 네이처셀이 2만 9250원으로 가격제한폭까지 올랐고, 한주라이트메탈도 1968원으로 상한가를 기록했다. 포톤 역시 29.85% 급등했고, 아모텍과 바이젠셀도 각각 25.00%, 22.18% 상승했다. 반면 비유테크놀러지는 92.14% 급락한 18원에 거래됐고, 비스토스와 마키나락스, 멤레이비티, 삼화네트웍스도 약세를 보였다.이날 코스닥 강세는 국내 증시 전반의 위험선호 확대와 맞물린 흐름으로 읽힌다. 원·달러 환율은 전 거래일보다 2.20원 내린 1515.00원에 개장했고, 코스피와 코스닥이 함께 오르면서 투자심리가 개선되는 모습이다. 여기에 코스닥 상장을 앞둔 피스피스스튜디오의 일반청약이 이날부터 진행되고, 레몬헬스케어는 기관투자자 대상 수요예측 일정을 앞두고 있어 신규 상장 기대감도 시장 관심을 끌고 있다.거래량은 1억 7763만 4000주, 거래대금은 2조 8452억 7100만원으로 집계됐다. 시장에서는 최근 급등에 따른 변동성 확대 가능성을 경계하면서도 외국인 매수 지속 여부와 장중 1201.24를 넘어 추가 상승폭을 넓힐지에 관심이 쏠린다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자