“따블로 번다고? 계좌 60% 녹을수도” 10만 개미에 서늘한 경고

‘삼전닉스’ 레버리지 ETF 27일 출시

당국 “하루에 60% 손실도 가능” 경고

“위험 이해도 낮은 투자자에겐 부적합”

이미지 확대 코스피가 급등하며 7000선을 돌파, 7384.56에 거래를 마친 6일 서울 영등포구 한국거래소 서울사무소 모니터에 삼성전자와 SK하이닉스 등 종가가 표시돼 있다. 2026.5.6 이지훈 기자

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 ETF 16개 출시 예고

10만명 교육 신청, 9만여명 수료로 관심 급증

금융당국, 하루 60% 손실 가능성 경고

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삼성전자와 SK하이닉스를 단일종목으로 하는 레버리지 ETF(상장지수펀드)의 출시를 앞두고 10만명에 육박하는 개인 투자자들이 선행 교육을 신청하는 등 흥행이 예고되고 있다. 다만 고위험 상품인 탓에 투자자들에게 큰 손실을 안길 수 있어 금융당국의 경고가 이어지고 있다.25일 증권가에 따르면 오는 27일 삼성전자와 SK하이닉스의 일간 변동률을 2배 추종하는 단일종목 레버리지 ETF 상품 16개가 8개 운용사에서 출시된다.‘삼전닉스’가 상승하면 2배의 수익을 거둘 수 있는 ‘레버리지’ ETF는 14개, 이와 반대로 움직이는 이른바 ‘곱버스’(인버스2X) ETF는 2개다.금융당국에 따르면 지난달 28일부터 지난 21일까지 이들 레버리지 ETF 투자의 선행 단계로 심화 교육을 신청한 예비 투자자는 10만명에 달한다. 이중 9만 3188명이 교육을 수료한 것으로 집계되는 등, 이들 상품에 대한 투자자들의 관심이 뜨겁다.코스피에 하방 압력으로 작용했던 삼성전자의 노사협상이 타결돼 총파업 우려가 해소된데다 인공지능(AI) 반도체 ‘대장’인 엔비디아의 주가가 여전히 승승장구하고 있는 점, 이란 전쟁 종결 기대감이 커지는 상황 등이 맞물려 ‘삼전닉스’ 주가의 지속적인 상승 가능성을 기대하는 투자자들이 몰린 것으로 분석된다.그러나 증시 변동성이 심화되는 상황에서 이러한 고위험 상품이 자칫하면 투자자들에게 상당한 손실을 안길 수 있어 금융당국은 고심하고 있다.예를 들어 삼성전자 주가가 하루에 2% 오르면 레버리지 ETF의 수익률은 4% 오른다. 그러나 반대로 2% 하락하면 레버리지 ETF는 4% 하락한다. 최근 미국 국채 금리가 치솟는 가운데 기술주가 타격을 입으면 이들 상품은 ‘2배속’의 손실을 낼 수 있는 것이다.금융당국은 예비 투자자들에게 사전 교육 이수와 신규 투자자 기준 1000만원 이상의 기본 예탁금 등을 조건으로 내걸었다.이와 더불어 당국은 26일 투자자들에게 유의사항을 안내하며 “하루 동안 60%의 손실이 날 수 있다”고 강조했다.당국은 이들 상품에 대해 단일종목 레버리지라는 점에서 개별 기업의 위험에 그대로 노출될 수 있다고 설명했다. 또 글로벌 반도체 산업과 맞물린 이벤트에 강하게 출렁일 수 있으며, 단기 차익을 노리는 투자금이 일시에 유입됐다 빠져나가면서 ‘쏠림’ 현상이 발생할 수도 있다고 지적했다.특히 레버리지 상품의 특성이 단기간의 큰 손실로 이어지는 ‘지렛대 효과’, 오르고 내리기를 반복하면서 투자금이 잠식되는 ‘음의 복리효과’도 유의해야 한다고 강조했다.당국은 “국내주식의 가격제한폭이 ±30%임을 감안하면 이론적으로 하루만에 최대 60%의 손실이 가능하다”고 경고했다.당국은 손실을 감내하기 어렵거나 이들 레버리지 상품에 대한 이해도가 낮은 투자자들은 이들 상품에 투자하지 않는 것이 좋다고 강조했다. 당국은 “소비자 본인의 손실 감내 한도 내에서 자기 책임하에 건전하게 투자해야 한다”고 권고했다.김소라 기자