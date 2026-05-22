이억원 “국민참여성장펀드, 투자 기회이자 상생 발판”…완판 행진

세줄 요약 이억원, 국민참여성장펀드 직접 가입 및 홍보

미래 전략산업 과실 공유하는 상생 발판 강조

주요 은행·증권사 청약 잇따라 완판 행진

이미지 확대 이억원 금융위원장. 연합뉴스

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이억원 금융위원장이 22일 판매가 시작된 국민참여형 국민성장펀드(국민참여성장펀드)를 직접 가입하며 상품 홍보에 나섰다.이날 오전 이 위원장은 NH농협은행 정부서울청사지점을 찾아 펀드에 가입했다. 투자자 성향 분석과 펀드 투자설명서를 확인한 뒤 가입 서류에 서명했다.이 위원장은 “국민참여성장펀드는 국민에게 미래 전략산업 성장의 과실을 함께 나누는 매력적인 투자 기회가 되고, 첨단전략산업 기업에는 성장에 필요한 자금을 원활히 공급하는 상생의 발판이 될 것”이라고 말했다.그러면서 “국민성장펀드는 우리 경제가 직면한 구조적 도전을 넘어서기 위한 미래산업 투자 플랫폼”이라며 “국민들의 소중한 투자가 미래 성장 동력 육성의 씨앗이 될 것”이라고 강조했다.그는 현장에서 불완전 판매가 발생하지 않도록 판매사들에게 당부하고, 정부도 현장 상황을 실시간 점검해 불편함을 신속하게 해소하겠다고 약속했다.한편, 이날 선착순 판매를 시작한 국민참여성장펀드는 신한·NH농협은행과 한국투자·KB·미래에셋증권 등 주요 온라인 창구에서 청약이 줄줄이 마감되는 등 인기를 끌고 있다.이승연 기자