외인 매도 vs 개인 매수 ‘팽팽’…코스피 보합 출발

세줄 요약
- 외국인 대규모 매도, 개인·기관 순매수 대치
- 전날 급등 뒤 차익실현 압력과 관망 심리 확대
- 미·이란 협상·연준 변수에 코스피 보합 출발
전날 급등으로 차익실현 압력 ↑
美·이란 협상, 금리 정책 등 혼재
환율 1.4원 내린 1503.7원 출발외국인의 코스피 순매도세와 개인·기관의 순매수세가 엇갈리며 코스피가 장 초반 보합세를 보이고 있다.
19일 오전 9시 19분 현재 코스피는 전 거래일 대비 0.81포인트(0.01%) 오른 7816.40에 거래되고 있다. 이날 0%대 상승 출발한 코스피는 장 중 7792.65까지 밀렸다가 7886.64로 오르는 등 등락을 거듭하고 있다. 외국인이 8000억원대 순매도하는 반면 개인과 기관이 각각 7000억원대, 800억원대 순매수 중이다.
코스피 시가총액 상위 종목도 혼조세를 보였다. 삼성전자(-1.59%), SK하이닉스(-0.72%), 삼성전자우(-0.85%), 현대차(-3.30%) 등 전날 강세를 주도했던 종목이 소폭 떨어졌다. 반면 SK스퀘어(0.42%), LG에너지솔루션(3.24%), 삼성전기(2.91%), 두산에너빌리티(4.61%), 삼성생명(0.99%), HD현대중공업(0.45%) 등은 강보합이었다.
이날 코스피가 이렇다 할 방향성을 찾지 못하는 것은 간밤 미국 증시가 강세 마감했지만, 전날 급등으로 차익실현 매물이 나오고 있고 미국·이란 간 협상 뉴스를 지켜보고 있기 때문이다. 한지영 키움증권 연구원은 “코스피는 전일 역대급 폭등을 또 한 차례 연출해 최근 급락분을 상당 부분 만회한 상태”라며 “미·이란 협상, 미국 연방준비제도(연준·Fed) 정책 등 외생 변수 뉴스 플로우가 빈번하게 바뀌고 있어 변동성 확대는 당분간 상수로 받아들여야 한다”고 설명했다.
간밤 미국 증시는 장 초반 약세를 보였다가 장중 반도체주 위주로 반등에 성공해 다우존스30산업평균지수 0.55%, 스탠더드앤드푸어스(S＆P) 500 지수 0.17%, 나스닥 지수 0.09% 등 일제히 상승 마감했다. 원달러 환율은 전 거래일 대비 1.4원 내린 1504.7원으로 출발했다.
이승연 기자
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