[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 반도체 대형주 중심 검색 상위 집중

삼성전기·마키나락스 급등세 부각

대형주 약세와 개별주 강세 혼재

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20일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 대형 반도체주와 실적·테마성 재료가 붙은 개별 종목으로 관심이 집중됐다. 검색 1위는 삼성전자(005930)로 검색 비율 19.19%를 기록했다. 삼성전자는 이날 27만 6000원에 거래를 마치며 전일 대비 500원(0.18%) 올랐다. 장중 고가는 28만 2500원, 저가는 26만 3500원이었고 거래량은 3410만 6644주로 집계됐다.검색 2위 SK하이닉스(000660)는 174만 5000원으로 보합 마감했다. 장중 177만 8000원까지 올랐지만 169만원까지 밀리는 등 변동성이 컸고, 거래량은 539만 9337주였다. 검색 3위 삼성전기(009150)는 106만 1000원으로 7.50% 급등했다. 시가는 96만 8000원이었고 장중 110만 6000원까지 치솟았다. 거래량은 190만 8405주를 기록했다.상위권에서는 종목별 주가 흐름이 뚜렷하게 엇갈렸다. 현대차(005380)는 59만 2000원으로 1.99% 하락했고, LG전자(066570)는 18만 1000원으로 5.58% 밀렸다. 두산에너빌리티(034020)도 10만 1300원으로 4.43% 내렸다. 반면 코스모로보틱스(439960)는 5만 6200원으로 15.64% 급등했고 거래량도 3265만 2947주에 달해 강한 수급이 유입됐다. 대한광통신(010170) 역시 2만 2900원으로 6.26% 상승하며 높은 관심을 받았다.시가총액 상위 대형주 가운데서는 NAVER(035420)가 19만 1500원으로 3.33%, 카카오(035720)는 4만 150원으로 3.49% 각각 하락했다. 삼성SDI(006400)는 57만원으로 2.90%, POSCO홀딩스(005490)는 41만 7000원으로 5.33% 내렸다. 삼성전자우(005935)도 17만 7800원으로 1.66% 하락했고, 한미반도체(042700)는 28만 7500원으로 0.17% 약세 마감했다.조선주와 방산·중공업 계열 종목에도 검색세가 이어졌다. HD현대중공업(329180)은 63만 6000원으로 6.35% 상승했고, 삼성중공업(010140)은 2만 7650원으로 3.15% 하락했다. 대우건설(047040)은 2만 6650원으로 1.48% 내렸으며 미래에셋증권(006800)은 6만 2000원으로 6.63% 하락했다.이날 검색 상위 종목 가운데 가장 눈에 띈 종목은 마키나락스(477850)였다. 마키나락스는 6만원으로 전일 대비 4만 5000원 올라 300.00%의 상승률을 기록하며 상한가로 거래를 마쳤다. 시가·고가·저가가 모두 6만원으로 동일해 장 시작과 함께 가격제한폭까지 오른 뒤 그대로 마감한 것으로 나타났다.전반적으로 이날 검색 상위 리스트는 반도체 대형주를 중심으로 한 안정적 관심과 함께 로봇, 통신장비, 조선, 일부 개별 급등주로 매수세와 탐색 수요가 분산된 모습이었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자