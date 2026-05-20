[마감시황] 코스닥 2.61% 급락 마감…신규 상장주 마키나락스는 공모가 4배로 직행

세줄 요약 코스닥 2.61% 급락, 1056.07 마감

외국인 순매수에도 기관·개인 매도 우위

마키나락스 상장 첫날 공모가 4배 상승

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코스닥이 외국인 순매수에도 불구하고 3거래일 연속 큰 폭으로 밀리며 1056.07에 거래를 마쳤다. 장 초반부터 약세로 출발한 지수는 반등 없이 낙폭을 키웠고, 시가총액 상위 종목 전반의 하락이 지수 부담으로 이어졌다. 반면 신규 상장주 마키나락스는 상장 첫날 공모가 대비 300% 오른 6만원에 마감하며 시장 내 극단적으로 엇갈린 흐름을 보였다.20일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 28.29포인트(2.61%) 내린 1056.07에 장을 마감했다. 지수는 1081.04로 출발해 장중 한때 1038.23까지 밀렸고, 고가는 시가와 같은 1081.04를 기록했다. 지난 19일 2.41%, 18일 1.66%, 15일 5.14% 하락에 이어 최근 4거래일 연속 하락 흐름이 이어졌다.수급별로는 외국인이 1934억원어치를 순매수했지만, 기관이 1310억원, 개인이 566억원어치를 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 4억원, 비차익거래 1510억원 순매수로 전체 1514억원 매수 우위를 나타냈다.시장 전반은 약세가 뚜렷했다. 상승 종목은 257개, 보합은 43개에 그친 반면 하락 종목은 1404개에 달했다. 상한가 7개, 하한가 1개가 나왔다. 거래량은 12억 1454만 3000주, 거래대금은 12조 9590억 100만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목도 대부분 내렸다. 알테오젠(196170)은 1.91% 내린 35만 9500원, 에코프로비엠(247540)은 3.12% 하락한 17만 6700원, 에코프로(086520)는 2.38% 내린 11만 8700원, 레인보우로보틱스(277810)는 4.20% 하락한 63만 8000원, 코오롱티슈진(950160)은 5.07% 내린 10만 1200원에 거래를 마쳤다. 삼천당제약(000250)은 5.06%, HLB(028300)는 3.84%, 에이비엘바이오(298380)는 5.09% 각각 하락했다. 반면 주성엔지니어링(036930)은 0.90% 오른 17만 8500원, 리노공업(058470)은 0.62% 상승한 9만 6700원으로 마감했다.개별 종목 장세는 더 극명했다. 이날 코스닥에 입성한 마키나락스는 공모가 1만 5000원 대비 300.00% 오른 6만원에 마감하며 이른바 따따블을 기록했다. 종가 기준 시가총액은 1조 525억원으로 불어났다. 마키나락스는 산업 현장용 엔터프라이즈 AI 운영체제 ‘런웨이’를 기반으로 사업을 영위하는 기업으로, 일반 청약에서 13조 9000억원의 증거금을 끌어모았고 기관 수요예측 경쟁률은 1196.1대 1을 기록했다. 이달 상장한 코스모로보틱스와 폴레드에 이어 마키나락스까지 상장 첫날 공모가 4배 상승 흐름이 이어졌다.상승률 상위 종목에는 마키나락스 외에도 한성크린텍 29.99%, 코이즈 29.98%, 케이엠제약 29.98%, 코칩 29.90% 등이 이름을 올렸다. 반면 케이피항공산업은 29.99% 내린 3만 700원으로 하한가를 기록했고, 핑거스토리 23.92%, 바른손이앤에이 23.79%, 벨로크 19.07%, 자연과환경 18.86% 하락하는 등 낙폭이 큰 종목도 속출했다.국내 증시는 이날 코스피와 코스닥이 함께 내리며 전반적으로 투자심리가 위축된 모습이었다. 다만 지수 급락 속에서도 신규 상장주로 자금이 몰리며 일부 종목으로 쏠림이 강해지는 장세가 이어졌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자