[서울데이터랩]코스피, 개장 직후 1% 하락…외국인 매도에 7198.25 기록

세줄 요약 코스피, 개장 직후 1% 하락하며 약세 전환

외국인 8089억원 순매도, 개인·기관 순매수

상승 118개·하락 732개, 시장 전반 약세

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20일 오전 9시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 73.41포인트(1.01%) 내린 7198.25를 기록했다. 지수는 7324.52에 출발한 뒤 장중 한때 7194.32까지 밀리며 개장가보다 낮은 수준에서 움직였다.전날 코스피가 7271.66으로 마감한 데 이어 이날도 장 초반 약세가 이어졌다. 최근 지수가 8046.78까지 오른 뒤 변동성이 확대된 가운데 이날도 개장 직후 상승 출발했지만 곧바로 하락 전환하며 매물이 우세한 흐름을 나타냈다.수급별로는 외국인이 8089억원을 순매도하며 지수 하락을 주도했다. 개인은 4346억원, 기관은 3738억원을 순매수하며 대응했지만 외국인 매도 규모를 모두 상쇄하지는 못했다. 프로그램 매매는 차익거래 1265억원 순매수, 비차익거래 4115억원 순매도로 전체 2850억원 순매도를 나타냈다.시장 전반의 약세도 뚜렷했다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 118개에 그친 반면 하락 종목은 732개로 집계됐다. 보합은 49개였다. 거래량은 5억 3250만주, 거래대금은 3조 8630억원 수준이었다.시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였다. 삼성전자(005930)는 27만 6250원으로 0.27% 올랐고 삼성전자우(005935)도 18만 1000원으로 0.11% 상승했다. 반면 SK하이닉스(000660)는 171만 8000원으로 1.55% 내렸고 현대차(005380)는 59만 4000원으로 1.66%, LG에너지솔루션(373220)은 39만 2500원으로 1.87% 각각 하락했다. 삼성전기(009150)와 두산에너빌리티(034020), 한화에어로스페이스(012450)도 1~2%대 약세를 나타냈다. HD현대중공업(329180)은 61만원으로 2.01% 오르며 상위 종목 가운데 상대적으로 강한 흐름을 보였다.개별 종목 장세도 두드러졌다. 개장 초반 상승률 상위에는 티웨이홀딩스가 24.68% 급등했고 진원생명과학 17.72%, 동양고속 10.08%, 이수화학 9.34%, 세아홀딩스 9.32%가 이름을 올렸다. 반면 에넥스는 24.16% 급락했고 KEC 16.87%, 한국전자홀딩스 14.73%, 보해양조 14.22%, 티엠씨 11.15% 하락했다.시장에서는 최근 급등에 따른 속도 조절 논란과 함께 변동성 확대에 대한 경계감도 이어지고 있다. 코스피는 이날 7324.52로 출발했지만 상승 흐름을 지키지 못했고, 개인 투자자들의 레버리지 활용 확대에 대한 우려도 커지는 분위기다. 반면 실적 개선 기대가 이어지는 반도체 대표주와 일부 대형주를 둘러싼 관심은 여전히 높다.당분간 코스피는 외국인 매매 방향과 대형주 주가 흐름, 최근 급등 이후 차익실현 강도에 따라 장중 변동성이 이어질 가능성이 커 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자