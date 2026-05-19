[마감시황] 코스닥 2.41% 내려 1084.36 마감…외국인·기관 동반 매도에 3거래일째 약세

세줄 요약 코스닥 2.41% 하락, 1084.36 마감

외국인·기관 동반 매도, 환율 1500원대 부담

상승 410개·하락 1216개로 약세 확대

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코스닥이 19일 2% 넘게 하락하며 3거래일 연속 내림세로 장을 마감했다. 원·달러 환율이 1507.80원으로 올라 3거래일 연속 1500원대를 유지한 가운데 국내 증시 전반의 투자심리가 위축됐다.19일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 26.73포인트(2.41%) 내린 1084.36에 거래를 마쳤다. 지수는 1111.36으로 출발해 장중 1122.85까지 올랐지만, 한때 1063.28까지 밀리며 낙폭을 키웠다. 거래량은 10억 9380만 2000주, 거래대금은 13조 6165억 4900만원으로 집계됐다.투자자별로는 개인이 1034억원, 외국인이 9억원 순매수했고 기관은 658억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 35억원 순매수였지만 비차익거래가 431억원 순매도로 전체적으로 396억원 매도 우위를 나타냈다.시장 전반도 약세가 두드러졌다. 상승 종목은 410개, 하락 종목은 1216개였고 보합은 70개였다. 상한가 7개 종목이 나왔지만 하락 종목 수가 상승 종목 수를 크게 웃돌았다.시가총액 상위 종목 대부분이 내렸다. 에코프로비엠(247540)은 4.20% 떨어진 18만 2400원, 에코프로(086520)는 4.10% 내린 12만 1600원, 레인보우로보틱스(277810)는 10.72% 급락한 66만 6000원에 마감했다. 주성엔지니어링(036930)은 2.91%, 리노공업(058470)은 4.85%, HLB(028300)는 1.59% 각각 하락했다. 반면 알테오젠(196170)은 2.52% 오른 36만 6500원으로 시가총액 상위 종목 가운데 상대적으로 강세를 보였다. 에이비엘바이오(298380)는 0.18% 내린 11만 2000원, 코오롱티슈진(950160)은 1.66% 내린 10만 6600원, 삼천당제약(000250)은 2.14% 하락한 36만 5500원에 거래를 마쳤다.종목별로는 메이슨캐피탈, 코스모로보틱스, 바른손이앤에이, 케이피항공산업, 아이씨티케이가 나란히 29%대 상승률로 상위권에 올랐다. 반면 포니링크는 27.41% 급락했고 상보는 24.41%, 풍전약품은 20.06%, 레이저쎌은 19.11%, TPC로보틱스는 16.48% 각각 내렸다.이날 국내 증시는 코스피가 3.25% 하락하는 등 전반적으로 약한 흐름을 보였다. 외환시장에서는 원·달러 환율이 전 거래일보다 7.50원 오른 1507.80원에 마감했고, 장중 1509.40원까지 오르며 지난달 초 이후 높은 수준을 나타냈다. 환율 상승과 국내 증시 부진이 맞물리면서 위험자산 선호가 둔화된 모습이었다.코스닥은 최근 5거래일 기준으로 13일 1176.93, 14일 1191.09까지 회복했다가 15일 1129.82로 급락한 뒤 18일 1111.09, 이날 1084.36까지 낮아졌다. 52주 최고치는 1229.42, 최저치는 713.22다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자