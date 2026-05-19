[마감시황] 코스피 7,271.66 마감…외국인 매도에 3.25% 급락

세줄 요약 외국인 6조원대 순매도, 코스피 급락

장중 상승 후 낙폭 확대, 7271.66 마감

코스닥 동반 하락, 환율 상승 부담

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

19일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 244.38포인트(-3.25%) 내린 7271.66에 마감했다. 지수는 7425.66에 출발한 뒤 장중 7446.57까지 올랐지만, 이후 낙폭을 키우며 7141.91까지 밀렸다가 거래를 마쳤다.이날 코스피 시장에서는 상승 종목이 179개, 보합 23개에 그친 반면 하락 종목은 708개에 달했다. 거래량은 5억 2478만 1000주, 거래대금은 37조 6048억 1000만원으로 집계됐다. 최근 5거래일 흐름을 보면 지난 13일 7844.01, 14일 7981.41까지 올랐던 지수는 15일 7493.18로 급락한 뒤 18일 7516.04로 소폭 반등했으나 이날 다시 큰 폭으로 밀렸다.수급별로는 개인이 5조 6299억원, 기관이 5276억원을 순매수했고 외국인은 6조 2623억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 2378억원 순매수, 비차익거래 4조 8169억원 순매도로 전체 4조 5791억원 순매도를 기록했다. 외국인 매도 우위가 지수 하락 압력을 키운 것으로 풀이된다.시가총액 상위 종목도 대체로 약세였다. 삼성전자(005930)는 1.96% 내린 27만 5500원, SK하이닉스(000660)는 5.16% 하락한 174만 5000원에 거래를 마쳤다. 현대차(005380)는 8.90% 떨어진 60만 4000원, 두산에너빌리티(034020)는 5.44% 내린 10만 6000원, 삼성전기(009150)는 4.27% 하락한 98만 7000원을 기록했다. 반면 한화에어로스페이스(012450)는 4.81% 오른 128만 6000원으로 상위 종목 가운데 강세를 나타냈다.종목별로는 진원생명과학과 티웨이홀딩스가 각각 29.97%, 29.96% 올라 상한가를 기록했고, 티엠씨도 29.81% 급등했다. 삼진제약은 23.87%, 콘텐트리중앙은 13.93% 상승했다. 반면 두산로보틱스는 15.10% 떨어졌고 신성이엔지는 14.33%, LG전자는 11.66%, 광전자는 11.30%, 두산우는 11.18% 하락했다.코스피 약세와 함께 코스닥도 26.73포인트(-2.41%) 내린 1084.36에 마감했다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1507원대에서 상승 마감하며 증시 투자심리를 짓눌렀다. 환율 상승과 외국인 대규모 순매도가 겹치면서 국내 증시는 동반 약세 흐름을 보였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자