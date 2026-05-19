[서울데이터랩]미국 증시 혼조 마감…다우 오르고 나스닥·반도체 약세

세줄 요약 다우 상승, 나스닥·S&P500 하락으로 혼조 마감

필라델피아 반도체지수 급락, 기술주 부담 확대

금융·에너지 강세, 대형 기술주 약세

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

18일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 지수별로 엇갈린 흐름을 보이며 혼조세로 장을 마쳤다. 다우존스 지수는 상승했지만 나스닥과 반도체 관련 지수는 약세를 나타내면서 기술주 중심의 투자심리가 다소 위축된 모습이었다.이날 다우존스 산업평균지수는 전장보다 159.95포인트(0.32%) 오른 4만9686.12에 거래를 마쳤다. 반면 S＆P500 지수는 5.45포인트(-0.07%) 내린 7403.05, 나스닥 종합지수는 134.41포인트(-0.51%) 하락한 2만6090.73에 장을 마감했다. 나스닥100 지수도 130.83포인트(-0.45%) 내린 2만8994.37을 기록했다.업종별로는 반도체 약세가 두드러졌다. 필라델피아 반도체지수는 285.95포인트(-2.47%) 급락한 1만1302.52로 마감했다. 장중 고점 1만1825.88에서 저점 1만1097.76까지 변동폭도 크게 나타났다. 반면 시장의 불안 심리를 반영하는 VIX 지수는 17.82로 0.61포인트(-3.31%) 하락해 전반적인 공포심리는 다소 완화된 모습이었다.뉴욕증시 시가총액 상위 종목 가운데서는 금융과 에너지, 소비 관련 대형주가 상대적으로 강세를 보였다. 제이피모간체이스는 0.98% 상승했고 버크셔 해서웨이 Class B는 1.18%, 엑슨 모빌은 1.63%, 비자는 2.12%, 마스터카드는 2.35%, 셰브론은 2.63% 올랐다. 뱅크오브아메리카도 1.85% 상승했다. 방어주 성격의 존슨앤드존슨은 0.97%, 코카콜라는 0.47%, P＆G는 0.58% 상승했다.반면 일부 대형 개별 종목은 약세를 나타냈다. TSMC ADR은 2.08% 하락했고 일라이 릴리는 1.67%, 오라클은 3.29%, 캐터필러는 2.74%, 유나이티드헬스 그룹은 0.69%, 애브비는 0.47% 내렸다.나스닥 시가총액 상위 종목에서는 기술주 흐름이 엇갈렸다. 마이크로소프트는 0.38%, 아마존은 0.27%, 알파벳 Class A는 0.04% 상승했고 월마트는 1.44%, 코스트코는 2.62%, 넷플릭스는 3.02%, 팔란티어는 0.86% 올랐다. 그러나 엔비디아는 1.33% 하락했고 애플은 0.80%, 브로드컴은 1.05%, 메타는 0.49%, 테슬라는 2.90% 내렸다.특히 반도체 종목의 낙폭이 두드러졌다. 마이크론 테크놀로지는 5.95% 급락했고 어플라이드 머티어리얼즈는 5.28%, ASML 홀딩 ADR은 1.96%, 램 리서치는 2.37%, AMD는 0.73%, 인텔은 0.55% 하락했다. 이는 필라델피아 반도체지수 급락과도 맞물리며 기술주 전반에 부담으로 작용한 것으로 풀이된다.거래대금 상위 종목을 보면 엔비디아는 323억달러, 테슬라는 213억달러, 인텔은 156억달러, 마이크로소프트는 131억달러, AMD는 119억달러 수준의 거래대금을 기록했다. 뉴욕증시에서는 엑슨 모빌이 31억7000만달러, 유나이티드헬스 그룹이 31억3000만달러, 오라클이 35억4000만달러의 거래대금을 나타냈다.전반적으로 이날 미국 증시는 경기민감주와 금융, 에너지주는 상대적으로 견조했지만 기술주와 반도체주가 약세를 보이며 지수별 차별화가 뚜렷했다. 다우 강세와 나스닥 약세가 동시에 나타난 만큼 투자자들은 당분간 업종별 순환 흐름과 대형 기술주의 변동성에 주목할 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자정연호 기자