코스피 시총, 수도권 집값 다 합친 것보다 많아

6000조 돌파… ‘머니무브’ 영향

시총 1년 5개월 새 213% 급증

이미지 확대 코스피가 전 거래일(7493.18)보다 22.86포인트(0.31%) 오른 7516.04에 마감한 18일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 종가가 표시되어 있다. 2026.05.18.

뉴시스

세줄 요약 코스피 시총, 수도권 주택 시총 첫 추월

증시 부양·반도체 호황에 자금 이동 가속

대형주 쏠림 속 생산적 금융 확산 과제

2026-05-19 B2면

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코스피 시가총액이 수도권 주택 시가총액을 넘어섰다는 관측이 나왔다. 이재명 정부의 증시 부양 정책이 효과를 내면서 부동산 시장에 쏠렸던 자금이 증시로 이동하는 ‘머니무브’가 현실화한 것이다.KRX 데이터 마켓플레이스는 18일 코스피 시가총액이 지난 15일 종가 기준 6135조원으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 한국은행과 국가데이터처가 발표한 2024년 말 기준 수도권 주택 시가총액 4914조원(잠정치)보다 약 1220조원(24.8%) 많은 수준이다.불과 1년 5개월 전만 해도 상황은 이렇지 않았다. 2024년 말 코스피 시총은 1963조원으로 수도권 주택 시총의 40% 수준에 그쳤다. 비상계엄 여파로 2023년 말 2126조원에서 163조원(7.7%) 감소했다. 이후 이재명 정부가 출범하고 증시 랠리와 반도체 호황이 맞물리며 코스피 시총은 1년 5개월여 만에 4171조원(212.5%) 급증했다.반면 주택시장은 완만한 흐름을 보였다. 한국부동산원에 따르면 지난달 주택종합 매매가격지수는 2024년 12월 대비 전국은 1.9%, 수도권은 4.4% 상승했다. 서울은 9.8% 올라 상대적으로 높은 상승률을 기록했지만 코스피의 가파른 상승세에는 미치지 못했다. 서울 아파트 시총이 지난해 4월과 비교해 1년 만에 9.4% 늘어나는 사이 코스피 시총은 같은 기간 145.8% 급증했다.한국 증시 전체로 범위를 넓혀도 변화는 뚜렷했다. 코스피·코스닥·코넥스를 합한 국내 증시 전체 시총은 지난 14일 기준 7204조원으로 2024년 말 기준 전국 주택 시가총액 7158조원과 비슷한 수준이다.전문가들도 자금의 흐름에 변화가 나타나고 있다는 점을 기정사실로 인식했다. 김광석 한국경제산업연구원 경제연구실장은 “아파트로 향했을 유동성의 상당 부분이 주식시장으로 이동한 결과”라며 “아파트를 투기·투자 수단으로 고려하는 접근이 많이 약해지고 현재까지는 생산적 금융 기조와 맞닿은 흐름이 나타나고 있다”고 말했다.다만 현재 주가 상승세가 반도체를 비롯한 일부 업종에 편중된 만큼 체질 개선이 필요하다는 지적도 나온다. 허준영 서강대 경제학부 교수는 “비생산적인 부동산 시장에서 벤처나 신생 기업 등 생산적 자금 조달 시장으로 돈이 흘러가야 하는데 지금 반도체와 수출 대기업에 자금이 쏠리고 있다”며 “전력·송전 관련 산업과 내수 전반으로 온기가 확산하는 구조를 만들어야 지속성을 가질 수 있다”고 말했다.세종 한지은 기자