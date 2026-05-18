[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 검색 상위, 반도체 쏠림

주성엔지니어링 상한가, 한미반도체 급락

현대차·LG전자 약세, 중소형주 단기 매수세

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18일 국내 증시 마감 직후 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체와 대형 기술주에 관심이 집중됐다. 검색 1위는 삼성전자(005930)로, 검색 비율 19.07%를 기록했다. 삼성전자는 이날 28만1000원에 거래를 마치며 전일 대비 1만500원(3.88%) 올랐고, 장중 28만8500원까지 치솟았다. 거래량은 3350만 600주로 집계됐다.검색 2위는 SK하이닉스(000660)로 검색 비율 10.33%를 나타냈다. SK하이닉스는 184만원으로 1.15% 상승 마감했고, 장중 189만 7000원까지 올랐다. 삼성전자우(005935)도 3.18% 오른 18만 5100원에 마감해 반도체 대형주 전반의 투자 심리를 뒷받침했다. 반면 반도체 장비주 내에서는 변동성이 크게 엇갈렸다. 주성엔지니어링(036930)은 18만 2200원으로 상한가를 기록하며 검색 11위에 올랐지만, 한미반도체(042700)는 31만 7000원으로 14.09% 급락했다. 제주반도체(080220)는 9만 2600원으로 12.52% 뛰며 강세를 보였다.대형 수출주 가운데서는 희비가 갈렸다. 현대차(005380)는 66만 3000원으로 5.29% 하락했고, LG전자(066570)는 21만 7000원으로 9.77% 급락해 낙폭이 두드러졌다. 삼성전기(009150)는 103만 1000원으로 2.08% 상승했고, 두산에너빌리티(034020)는 11만 2100원으로 1.17% 올랐다. 삼성SDI(006400)는 61만 3000원으로 약보합권인 0.16% 하락 마감했다.중소형주와 테마주에서는 단기 매매 수요가 활발했다. 미래에셋벤처투자(100790)는 22.77% 급등한 6만 7400원을 기록했고, 대우건설(047040)은 2.81% 오른 2만 9300원에 마감했다. 대한광통신(010170)은 거래량 2426만 207주를 동반하며 0.43% 상승했다. 소룩스(290690)는 거래량 5745만 1099주를 기록하며 2.87% 올랐고, 두산로보틱스(454910)는 7.46% 하락한 11만 7900원에 거래를 마쳤다.이날 검색 상위 종목 흐름은 반도체 관련주로 투자자 시선이 쏠린 가운데 종목별 실적 기대와 밸류에이션 부담이 교차하면서 주가 차별화가 심화한 모습으로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자