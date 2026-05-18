[마감시황] 코스피 7516.04로 0.31% 상승 마감…반도체 강세에도 종목별 차별화

세줄 요약 코스피 0.31% 상승 마감, 반도체주 강세

개인·기관 순매수, 외국인 대규모 순매도

코스닥 하락, 종목별 차별화 장세 지속

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18일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 22.86포인트(0.31%) 오른 7516.04에 장을 마쳤다. 지수는 7443.29에 출발한 뒤 장중 7636.20까지 올랐으나 7142.71까지 밀리는 등 변동성을 보인 끝에 상승 마감했다. 거래량은 5억 6137만 7000주, 거래대금은 43조 4633억 2400만원으로 집계됐다.수급은 개인과 기관이 방어하고 외국인이 매도 우위를 보인 흐름이었다. 개인은 2조 2087억원, 기관은 1조 3912억원을 순매수했고 외국인은 3조 6492억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 1603억원 순매수였지만 비차익거래에서 1조 8011억원 순매도가 나오며 전체적으로 1조 6408억원 매도 우위를 나타냈다.시가총액 상위 종목 가운데서는 반도체주의 강세가 두드러졌다. 삼성전자(005930)는 3.88% 오른 28만 1000원, SK하이닉스(000660)는 1.15% 오른 184만원으로 마감했다. 삼성전자우(005935)도 3.18% 상승했다. 반면 현대차(005380)는 5.29% 내린 66만 3000원, HD현대중공업(329180)은 3.91% 하락한 61만 5000원, LG에너지솔루션(373220)은 2.16% 밀린 40만 8000원으로 거래를 끝냈다. 상승 종목은 203개, 하락 종목은 688개, 보합은 18개로 하락 종목 수가 더 많았다.개별 종목 장세도 뚜렷했다. 상승률 상위에는 미래산업이 상한가를 기록하며 29.88% 오른 2만 4950원에 마감했고, 테이팩스는 23.87%, 현대해상은 14.99%, 가온전선은 12.26%, LS는 11.75% 상승했다. 반면 동양고속은 22.95% 내렸고 CJ는 21.52%, 천일고속은 21.48%, 한세엠케이는 19.90%, CJ4우(전환)는 18.44% 하락했다.이날 국내 증시는 시장별로 엇갈린 흐름을 보였다. 코스피가 오름세를 이어간 반면 코스닥은 전 거래일보다 18.73포인트(1.66%) 내린 1111.09에 마감했다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 0.5원 내린 1500.3원에 주간 거래를 마쳤다.증시 강세가 이어지면서 시중 자금의 이동도 빨라지는 모습이다. 주식시장으로 자금이 유입되면서 은행 예금 잔액은 줄어드는 흐름이 나타났고, 주요 은행들은 수신 방어를 위해 예금 금리를 잇달아 올렸다. 하나은행은 3개월 만기 정기예금 금리를 연 2.65%에서 2.75%로, 6개월 만기 금리를 연 2.80%에서 2.85%로 인상했고 카카오뱅크도 12개월 만기 정기예금 금리를 연 3.10%에서 3.20%로, 자유적금 금리를 연 3.25%에서 3.35%로 조정했다. KB국민은행은 주택담보대출 금리도 0.16%포인트 인상하기로 했다.전반적으로 이날 코스피는 반도체 대형주의 상승과 시중 자금 유입 흐름에 힘입어 상승 마감했지만 외국인 매도와 업종별 약세가 맞물리며 체감 장세는 종목별로 크게 엇갈렸다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자