[서울데이터랩]코스닥 거래대금 상위 종목 혼조…아주IB투자 급등, 폴레드는 하한가

세줄 요약 아주IB투자·메이슨캐피탈 급등, 거래대금 상위권 장악

폴레드 하한가, 코스모로보틱스·케스피온도 급락

투자·로봇·통신장비·반도체주 중심 순환매 전개

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18일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장 거래 상위 종목들은 종목별 재료에 따라 뚜렷한 차별화 흐름을 보이고 있다. 거래량 최상위권에서는 아주IB투자(027360)가 3541만 8696주 거래되며 1만 7600원으로 전일 대비 22.99% 급등했고, 메이슨캐피탈(021880)도 3268만 8209주가 손바뀜되며 20.96% 오른 202원을 나타냈다. 소룩스(290690) 역시 15.62% 상승한 6440원으로 강세를 이어갔다.상승 종목 가운데서는 센서뷰(321370)가 19.33% 오른 3580원, 아이로보틱스(066430)가 13.15% 상승한 3485원, 미래에셋벤처투자(100790)가 12.20% 오른 6만 1600원을 기록했다. 아이진(185490)은 9.87%, 피델릭스(032580)는 10.35%, 세아메카닉스(396300)는 7.01% 각각 상승하며 중소형 개별주 중심의 매수세가 유입됐다. 우리기술(032820)과 PS일렉트로닉스(332570)도 각각 0.23%, 2.61% 오르며 견조한 흐름을 보였다.반면 하락 종목도 적지 않았다. 폴레드(487580)는 9800원으로 직전 거래일보다 30.00% 급락하며 하한가를 기록했고, 매수 호가는 비어 있는 상태다. 코스모로보틱스(439960)도 18.48% 내린 3만 5950원으로 낙폭이 컸으며, 케스피온(079190)은 11.40%, 이노인스트루먼트(215790)는 10.75% 각각 하락했다. 휴림로봇(090710)은 5.41%, 오가닉티코스메틱(900300)은 4.50%, SFA반도체(036540)는 2.79% 밀렸다.거래대금 기준으로는 아주IB투자가 6005억 4100만원으로 가장 많았고, 대한광통신(010170)이 4702억 9200만원, 미래에셋벤처투자가 4185억 9900만원, 코스모로보틱스가 3280억 8000만원으로 뒤를 이었다. 대한광통신은 거래량 2110만 2713주를 기록했지만 주가는 2만 2950원으로 0.22% 약보합에 머물렀다. 차백신연구소(261780)도 1835만 1444주가 거래됐으나 0.36% 내린 4180원을 기록했다.시가총액 상위 거래 종목들의 흐름도 엇갈렸다. 대한광통신의 시가총액은 3조 5684억원, 미래에셋벤처투자는 3조 2725억원, 우리기술은 2조 9377억원 수준이다. 다만 일부 종목은 높은 PER이나 적자 지속에 따른 마이너스 ROE를 나타내고 있어 단기 수급 쏠림 장세가 이어지는 모습이다. 장중 코스닥 거래 상위 종목군은 투자, 로봇, 통신장비, 반도체 관련주를 중심으로 순환매가 빠르게 전개되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자