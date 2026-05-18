[서울데이터랩]삼성전자·SK하이닉스 동반 강세…코스피 거래상위 종목 혼조

세줄 요약 코스피 거래상위 종목, 업종별 등락 엇갈린 혼조 장세

삼성전자·SK하이닉스 동반 강세, 반도체주 거래대금 집중

진원생명과학 급등, 유통·증권·디스플레이 약세

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18일 오후 12시 30분 기준 코스피 시장 거래 상위 종목은 업종과 종목별로 등락이 엇갈리는 혼조 흐름을 보였다. 거래량 상위권에는 SK네트웍스(001740), 흥아해운(003280), 삼성전자(005930), 한온시스템(018880), 진원생명과학(011000) 등이 이름을 올리며 장중 매매가 집중됐다.거래량 1위는 SK네트웍스로 3715만 776주가 거래됐고, 주가는 전일 대비 5.28% 오른 9180원을 나타냈다. 흥아해운은 3077만 9658주가 오가며 거래량 2위를 기록했지만 주가는 0.18% 내린 2735원에 머물렀다. 삼성전자는 2443만 9690주의 거래량과 함께 4.07% 상승한 28만 1500원을 기록해 대형주 강세를 주도했다.시가총액 상위 반도체주도 견조했다. 삼성전자의 시가총액은 1645조 7274억 원으로 집계됐고, SK하이닉스(000660)는 439만 7555주의 거래와 함께 1.81% 오른 185만 2000원을 나타냈다. SK하이닉스의 거래대금은 7조 9511억 9200만 원으로 집계돼 삼성전자 6조 7479억 500만 원을 웃돌았다. 삼성전자우(005935)도 2.40% 오른 18만 3700원으로 동반 강세를 보였다.개별 종목별로는 진원생명과학이 13.02% 급등한 1085원으로 거래되며 상승률 상위권에 올랐다. LS네트웍스(000680)는 11.27% 오른 3950원, 이수화학(005950)은 9.39% 상승한 1만 950원을 기록했다. 한화생명(088350)도 4.45%, 대원전선(006340)은 3.17%, 대한해운(005880)은 1.61%, 삼성중공업(010140)은 0.68% 각각 상승하며 강보합권 이상 흐름을 이어갔다.반면 하락 종목도 적지 않았다. 한화갤러리아(452260)는 7.61% 내린 3095원으로 낙폭이 컸고, 유진투자증권(001200)은 7.82% 하락한 5420원에 거래됐다. LG디스플레이(034220)는 4.61% 내린 1만 3450원, SK증권(001510)은 4.09% 하락한 3990원, 대한전선(001440)은 3.50% 밀린 5만 7900원을 기록했다. 한온시스템은 2.67%, 주연테크(044380)는 2.33%, 대우건설(047040)은 1.58% 각각 내렸다.거래대금 기준으로는 반도체 대형주 쏠림이 두드러졌다. SK하이닉스와 삼성전자가 나란히 1, 2위를 형성했고, 삼성전자우도 6590억 4800만 원으로 뒤를 이었다. 그 밖에 SK네트웍스, 대한전선, 대우건설, 삼성중공업 등에도 자금 유입이 이어졌다.장중 거래 상위 종목군에서는 대형 반도체주와 일부 개별 급등주의 강세가 지수 방어에 힘을 보탰지만, 유통·증권·디스플레이 등 일부 종목군의 약세가 맞물리며 종목별 차별화 장세가 이어지는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자