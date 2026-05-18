[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 4% 급락 1083.99…외국인·기관 순매수에도 1400여 종목 하락

세줄 요약 코스닥 장 초반 4% 급락, 1083.99 기록

환율 1500원대·코스피 약세, 투자심리 위축

외국인·기관 순매수에도 하락 종목 1467개

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코스닥이 18일 장 초반 급락하며 1083.99까지 밀렸다. 원·달러 환율이 1500원을 웃도는 가운데 코스피도 함께 약세를 보이면서 투자심리가 빠르게 위축되는 모습이다.18일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥 지수는 전 거래일보다 45.83포인트(4.06%) 내린 1083.99를 기록했다. 지수는 7.25포인트(0.64%) 하락한 1122.57에 출발한 뒤 장중 고가도 1122.57에 그쳤고, 저가는 1083.99까지 내려왔다.최근 흐름도 가파른 조정 양상이다. 코스닥은 12일 1179.29, 13일 1176.93, 14일 1191.09, 15일 1129.82를 기록한 데 이어 이날 1083.99로 밀리며 단기간 낙폭을 키웠다. 장 초반에는 1092.06 수준까지 내려온 흐름이 포착됐고, 개장 직후 1110 안팎에서 움직이던 지수는 하락 폭을 더 확대했다.시장 전반의 약세는 코스피 급락과 맞물려 나타났다. 코스피가 개장 이후 낙폭을 넓히는 가운데 반도체주 약세가 두드러졌고, 미국 국채금리와 물가 부담, 엔비디아 실적 경계감, 삼성전자 파업 관련 부담 등이 투자심리를 짓눌렀다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 1501.20원에 개장한 뒤 1502원 이상으로 오르며 증시 부담을 키웠다.수급은 개인이 251억 원 순매도한 반면 외국인이 208억 원, 기관이 88억 원 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래 14억 원, 비차익거래 274억 원으로 전체 288억 원 순매수를 나타냈다. 다만 외국인과 기관의 매수 우위에도 불구하고 지수 하방 압력이 강해 체감 약세가 컸다.종목별로는 하락 종목이 압도적이었다. 전체 등락 종목 가운데 상승은 171종목에 그쳤고 상한가 2종목, 보합 37종목이었다. 반면 하락 종목은 1467종목에 달했다. 거래량은 1억 4529만 2000주, 거래대금은 2조 2362억 600만 원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목도 대부분 내렸다. 알테오젠(196170)은 4.47% 내린 35만 2500원, 에코프로비엠(247540)은 1.99% 내린 18만 6700원, 에코프로(086520)는 4.72% 내린 12만 3100원, 레인보우로보틱스(277810)는 7.04% 내린 75만 3000원, 코오롱티슈진(950160)은 5.29% 내린 10만 5700원에 거래됐다. 삼천당제약(000250)은 7.99%, HLB(028300)는 3.95%, 리가켐바이오(141080)는 11.91% 각각 하락했다. 반면 주성엔지니어링(036930)은 15.69% 오른 16만 2200원으로 시총 상위주 가운데 두드러진 강세를 보였다.개별 종목 장세도 극심하게 엇갈렸다. 상승률 상위에는 에스에이엠티가 30.00% 오른 1만 8590원, 비투엔이 29.99% 오른 1140원, 사토시홀딩스가 27.11% 오른 1만 8800원, 아이진이 25.60% 오른 1820원, 삼목에스폼이 25.00% 오른 2만 1750원으로 올랐다. 반면 폴레드가 22.86% 내린 1만 800원, SAMG엔터는 21.85% 내린 3만 400원, HLB바이오스텝은 21.07% 내린 5020원, 다원넥스뷰는 19.19% 내린 2만 850원, SGA솔루션즈는 18.83% 내린 3060원으로 급락했다.이날 코스닥은 52주 최고치 1229.42와 비교해 크게 낮은 수준에서 거래됐으며, 52주 최저치는 710.47이다. 코스피와 코스닥이 동반 약세를 이어가는 가운데 환율과 대외 변수, 반도체 업종 흐름이 장중 변동성을 좌우할 전망이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자