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[속보] 코스피 또 급락해 7300대…매도 사이드카 발동

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신진호 기자
신진호 기자
수정 2026-05-18 09:31
입력 2026-05-18 09:24
세줄 요약
  • 코스피 급락, 매도 사이드카 2거래일 연속 발동
  • 코스피200 선물 5%대 하락, 프로그램매도 정지
  • 장 초반 7200선 붕괴 후 7300선 등락
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코스피, 하락 출발
코스피, 하락 출발 18일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 49.89포인트(0.67%) 내린 7,443.29에, 코스닥지수는 7.25포인트(0.64%) 내린 1,122.57에 개장했다. 2026.5.18 연합뉴스


코스피가 18일 또 급락하면서 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 발동됐다.

한국거래소는 이날 오전 9시 19분 22초 코스피 시장에 매도 사이드카를 발동했다고 공시했다.

지난 15일에 이어 2거래일 연속 매도 사이드카가 발동됐다.

발동 당시 코스피200 선물가격은 전 거래일 대비 60.24포인트(5.13%) 내린 1,112.46이었다.

매도 사이드카는 코스피 200선물이 5% 이상 하락한 채로 1분간 지속될 때 발동한다. 발동 시 5분간 프로그램 매도 호가 효력이 정지된다.

코스피는 이날 오전 9시 26분 현재 전 거래일보다 187.20포인트(2.50%) 하락한 7,305.98을 나타내고 있다.

지수는 이날 49.89p(0.67%) 내린 7,443.29에 장을 시작해 하락 폭을 키우며 한때 7,200선이 무너졌다가 반등해 7,300선을 오가고 있다.

같은 시각 코스닥 지수는 전날보다 42.06포인트(3.72%) 내린 1,087.76이다.

신진호 기자
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