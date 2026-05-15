‘8천피’ 찍더니 ‘삼전닉스’ 폭락…코스피 -6.12% 하락 마감

외국인 5조 순매도…개인 7조 사들여

삼성전자 -8%·SK하이닉스 -7% 급락

이미지 확대 코스피 사상 처음 8000 돌파 코스피가 8000을 넘어선 15일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 8000 돌파 세리머니를 하고 있다. 2026.05.15 뉴시스

세줄 요약 장중 8000 돌파 뒤 외국인 매도세 급반전

삼성전자·SK하이닉스 동반 급락, 지수 압박

코스피 6.12% 하락, 코스닥도 5%대 급락

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코스피가 15일 6%대 급락 마감했다. ‘꿈의 8천피’ 고지에 다다른 직후 외인들의 ‘매도 폭탄’에 하락세로 돌아섰다.한국거래소에 따르면 이날 코스피는 이날 전 거래일 대비 488.21포인트(-6.12%) 내린 7493.20에 거래를 마쳤다.앞서 코스피는 이날 장 초반 8000을 돌파하며 사상 최고치인 8046.78까지 치솟았으나, 이후 외인들의 매도 물량이 쏟아지며 하락세로 전환했다. 지수가 4% 넘게 급락하자 이날 오후 한때 코스피 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 발동되기도 했다.외국인은 이날 코스피 시장에서 5조 6195억원을 팔아치웠으며 기관은 1조 7396억원을 순매도했다. 개인은 7조 1943억원을 순매수하며 역대 순매수 1위를 갈아치웠다.외인들이 삼성전자와 SK하이닉스를 집중 매도하면서 지수를 끌어내렸다. 삼성전자는 이날 8.61% 내린 27만 500원에 거래를 마감했다. 이날 소폭 상승 출발했으나 하락세로 돌아서 장중 10%대 하락한 26만원대까지 밀렸다.SK하이닉스는 7.66% 하락한 181만 9000원에 거래를 마쳤다. 그밖에 SK스퀘어(-6.23%), 현대차(-1.69%), LG에너지솔루션(-5.66%), 삼성전지(-1.37%), 두산에너빌리티(-5.38%) 등 시총 상위 종목 대부분이 하락을 면치 못했다.코스닥 지수는 61.27포인트(5.14%) 내린 1129.82에 거래를 마쳤다.김소라 기자