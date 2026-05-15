[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 장중 약세…주성엔지니어링 15% 급락

세줄 요약 코스닥 시총 상위주 전반 약세 흐름

2차전지·반도체 장비주 낙폭 확대

주성엔지니어링 15% 넘는 급락

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15일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 나타내고 있다. 시가총액 상위권에서 하락 종목 수가 우세한 가운데 2차전지와 반도체 장비, 일부 바이오 종목을 중심으로 낙폭이 확대되는 모습이다.시가총액 1위 알테오젠(196170)은 37만 7000원으로 전일 대비 2.08% 내렸다. 에코프로비엠(247540)은 19만 6400원으로 6.03%, 에코프로(086520)는 13만 3800원으로 5.97% 각각 하락했다. 레인보우로보틱스(277810)도 83만 5000원으로 0.71% 밀렸고, 삼천당제약(000250)은 39만원으로 3.70% 약세를 보였다.상위 바이오주 가운데서는 코오롱티슈진(950160)이 11만 4500원으로 0.17% 상승했고, 리가켐바이오(141080)는 19만 8600원으로 1.38% 올랐다. 반면 HLB(028300)는 5만 2000원으로 2.26%, 에이비엘바이오(298380)는 12만 1100원으로 3.58%, 펩트론(087010)은 26만 3000원으로 1.31% 각각 내렸다. 보로노이(310210)는 26만 5500원으로 0.56% 하락했고 케어젠(214370)도 9만 9200원으로 2.55% 밀렸다.반도체 및 장비주 약세도 두드러진다. 리노공업(058470)은 10만 5200원으로 7.88% 하락했고, 주성엔지니어링(036930)은 14만 1600원으로 15.71% 급락해 상위 종목군 가운데 가장 큰 낙폭을 기록 중이다. 원익IPS(240810)는 12만 500원으로 5.42%, ISC(095340)는 23만 9500원으로 3.23%, 이오테크닉스(039030)는 47만 5500원으로 0.73% 각각 하락했다. 주성엔지니어링 거래량은 238만 7738주로 상위권 내에서 비교적 활발했다.개별 종목별로는 파두(440110)가 10만 5900원으로 2.32% 오르며 상대적 강세를 보였다. 거래량은 134만 9955주를 기록했다. 로보티즈(108490)는 34만 1000원으로 보합권에 머물렀다. 현대무벡스(319400)는 4만 3350원으로 1.14% 하락했지만 거래량은 514만 3805주로 가장 많았다.외국인 보유 비중을 보면 이오테크닉스 21.75%, 리노공업 21.63%, ISC 20.11%, HLB 19.94%, 에코프로 18.61% 등으로 집계됐다. 장중 수급과 업종별 투자심리 변화에 따라 코스닥 시총 상위주의 변동성은 당분간 이어질 가능성이 커 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자