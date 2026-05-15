[서울데이터랩]코스피 시총 상위주 장중 약세…삼성전자 5%대 하락, 현대차·KB금융은 강세

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 동반 약세, 반도체 부담 확대

삼성물산·HD현대일렉트릭 등 지주·산업재 급락

현대차·KB금융·삼성전기 상승, 지수 방어

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15일 오후 12시 20분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 나타내고 있다. 반도체와 지주, 전력기기 관련 대형주를 중심으로 낙폭이 확대되는 가운데 자동차와 일부 금융주는 상대적으로 견조한 주가 흐름을 보이며 지수 하단을 방어하는 모습이다.시가총액 1위 삼성전자(005930)는 28만원으로 전일 대비 1만 6000원(-5.41%) 내리며 대형주 약세를 주도하고 있다. 거래량은 1845만 631주를 기록했다. SK하이닉스(000660)도 190만 4000원으로 6만 6000원(-3.35%) 하락했고, 삼성전자우(005935) 역시 18만 5100원으로 8600원(-4.44%) 밀렸다. 반도체 대표주의 동반 약세가 시장 투자심리를 짓누르는 양상이다.지주·산업재 종목의 낙폭도 두드러진다. 삼성물산(028260)은 40만 7500원으로 3만 4500원(-7.81%) 급락하며 주요 시총 상위주 가운데 가장 큰 낙폭을 보이고 있다. SK스퀘어(402340)는 111만 3000원으로 5만 8000원(-4.95%) 내렸고, 두산에너빌리티(034020)는 11만 2400원으로 4700원(-4.01%), 한화에어로스페이스(012450)는 125만 8000원으로 4만 8000원(-3.68%) 하락했다. HD현대일렉트릭(267260)도 120만원으로 6만 7000원(-5.29%) 떨어졌다.자동차주는 종목별로 엇갈렸다. 현대차(005380)는 72만 2000원으로 1만원(+1.40%) 오르며 시총 상위주 가운데 두드러진 강세를 보이고 있다. 반면 기아(000270)는 17만 1600원으로 6500원(-3.65%) 하락했고, 현대모비스(012330)는 63만 6000원으로 1만 4000원(-2.15%) 내렸다. 완성차와 부품주 사이에서 차별화가 나타나는 모습이다.2차전지와 바이오주는 비교적 제한된 등락을 보였다. LG에너지솔루션(373220)은 43만 500원으로 1만 1500원(-2.60%) 하락했고, 삼성SDI(006400)는 63만 9000원으로 3000원(+0.47%) 상승했다. 삼성바이오로직스(207940)는 143만 5000원으로 1만 4000원(-0.97%) 내렸고, 셀트리온(068270)은 19만 1700원으로 3400원(-1.74%) 하락했다.금융주는 혼조세다. KB금융(105560)은 15만 7400원으로 1400원(+0.90%) 상승한 반면 신한지주(055550)는 9만 4500원으로 2300원(-2.38%) 하락했다. 삼성생명(032830)도 31만 5500원으로 1만 4500원(-4.39%) 내리며 약세를 나타냈다.개별 종목별로는 삼성전기(009150)가 105만 6000원으로 3만 2000원(+3.13%) 오르며 시총 상위주 중 가장 돋보이는 상승세를 기록하고 있다. 반면 거래량 측면에서는 삼성전자, SK하이닉스, 두산에너빌리티, 현대차, 삼성전자우 등에 매매가 집중되고 있다.종합하면 이날 장중 코스피 시총 상위주는 상승 종목보다 하락 종목이 우세한 가운데, 반도체와 산업재 약세가 지수 부담으로 작용하고 있다. 다만 현대차와 삼성전기, KB금융, 삼성SDI 등 일부 종목이 선별적으로 오르며 낙폭 확대를 일부 제어하는 흐름이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자