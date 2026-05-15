[서울데이터랩]코스피 거래상위 혼조…두산로보틱스 급등, 삼성전자·LG디스플레이 약세

세줄 요약
- 코스피 거래상위 종목 혼조세 전개
- 두산로보틱스 급등, LG씨엔에스 강세
- 삼성전자·LG디스플레이 약세 확대
15일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래상위 종목들은 뚜렷한 혼조세를 나타내고 있다. 거래량 상위권에서는 해운·자동차부품주가 활발한 손바뀜을 보였고, 시가총액 상위 대형주 가운데서는 삼성전자(005930)와 LG디스플레이(034220)의 낙폭이 두드러졌다. 반면 두산로보틱스(454910)와 LG씨엔에스(064400) 등 일부 종목은 강세를 이어가며 종목별 차별화 장세를 보였다.
거래량 1위는 흥아해운(003280)으로 6103만 2523주가 거래됐고, 주가는 전일 대비 4.95% 오른 2865원을 기록했다. 한온시스템(018880)도 5036만 4950주가 거래되며 4.80% 상승한 5240원에 올랐다. 반면 LG디스플레이는 2967만 2643주의 거래량을 동반했지만 6.00% 내린 1만 4420원에 거래됐고, 한화갤러리아(452260)는 2557만 4371주로 1.80% 상승했다.
시가총액 대장주 삼성전자는 1891만 7941주가 거래되며 거래대금 5조 4316억 3600만원으로 시장 내 가장 큰 매매대금을 기록했지만, 주가는 5.49% 내린 27만9750원으로 밀렸다. 한화생명(088350)은 0.36% 하락한 5470원, SK네트웍스(001740)는 4.05% 내린 7580원에 거래됐다. 대우건설(047040)은 11.35% 급락한 2만8900원으로 낙폭이 컸고, SK증권(001510)도 6.26% 하락한 4195원을 나타냈다.
개별 종목 중에서는 두산로보틱스의 상승세가 가장 두드러졌다. 두산로보틱스는 634만 9549주가 거래되며 19.85% 급등한 12만8000원을 기록했고, 거래대금도 8183억 6400만원으로 상위권에 올랐다. LG씨엔에스 역시 3.02% 오른 8만 8700원에 거래되며 견조한 흐름을 보였다. 반면 DKME(015590)는 29.58% 급락한 3000원으로 사실상 하한가 수준의 약세를 보였고, 남선알미늄(008350)은 9.34%, 대한전선(001440)은 8.70% 각각 하락했다.
업종별로 보면 해운주에서는 흥아해운이 오른 반면 대한해운(005880)은 0.98% 하락해 엇갈렸고, 조선주인 삼성중공업(010140)은 1.49% 내린 2만9700원에 거래됐다. 증권주에서는 SK증권과 유진투자증권(001200)이 각각 6.26%, 2.09% 하락했다. 시장에서는 거래대금이 대형주와 일부 급등주에 집중되는 가운데, 종목별 수급에 따라 주가 변동성이 확대되는 모습이다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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