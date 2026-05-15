[서울데이터랩]코스피 거래상위 혼조…두산로보틱스 급등, 삼성전자·LG디스플레이 약세

세줄 요약 코스피 거래상위 종목 혼조세 전개

두산로보틱스 급등, LG씨엔에스 강세

삼성전자·LG디스플레이 약세 확대

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15일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래상위 종목들은 뚜렷한 혼조세를 나타내고 있다. 거래량 상위권에서는 해운·자동차부품주가 활발한 손바뀜을 보였고, 시가총액 상위 대형주 가운데서는 삼성전자(005930)와 LG디스플레이(034220)의 낙폭이 두드러졌다. 반면 두산로보틱스(454910)와 LG씨엔에스(064400) 등 일부 종목은 강세를 이어가며 종목별 차별화 장세를 보였다.거래량 1위는 흥아해운(003280)으로 6103만 2523주가 거래됐고, 주가는 전일 대비 4.95% 오른 2865원을 기록했다. 한온시스템(018880)도 5036만 4950주가 거래되며 4.80% 상승한 5240원에 올랐다. 반면 LG디스플레이는 2967만 2643주의 거래량을 동반했지만 6.00% 내린 1만 4420원에 거래됐고, 한화갤러리아(452260)는 2557만 4371주로 1.80% 상승했다.시가총액 대장주 삼성전자는 1891만 7941주가 거래되며 거래대금 5조 4316억 3600만원으로 시장 내 가장 큰 매매대금을 기록했지만, 주가는 5.49% 내린 27만9750원으로 밀렸다. 한화생명(088350)은 0.36% 하락한 5470원, SK네트웍스(001740)는 4.05% 내린 7580원에 거래됐다. 대우건설(047040)은 11.35% 급락한 2만8900원으로 낙폭이 컸고, SK증권(001510)도 6.26% 하락한 4195원을 나타냈다.개별 종목 중에서는 두산로보틱스의 상승세가 가장 두드러졌다. 두산로보틱스는 634만 9549주가 거래되며 19.85% 급등한 12만8000원을 기록했고, 거래대금도 8183억 6400만원으로 상위권에 올랐다. LG씨엔에스 역시 3.02% 오른 8만 8700원에 거래되며 견조한 흐름을 보였다. 반면 DKME(015590)는 29.58% 급락한 3000원으로 사실상 하한가 수준의 약세를 보였고, 남선알미늄(008350)은 9.34%, 대한전선(001440)은 8.70% 각각 하락했다.업종별로 보면 해운주에서는 흥아해운이 오른 반면 대한해운(005880)은 0.98% 하락해 엇갈렸고, 조선주인 삼성중공업(010140)은 1.49% 내린 2만9700원에 거래됐다. 증권주에서는 SK증권과 유진투자증권(001200)이 각각 6.26%, 2.09% 하락했다. 시장에서는 거래대금이 대형주와 일부 급등주에 집중되는 가운데, 종목별 수급에 따라 주가 변동성이 확대되는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자